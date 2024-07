Beach volley, doppia eliminazione ai 16mi per le coppie azzurre agli Europei Under 20 di Myslowice

Si è conclusa ieri ai sedicesimi di finale l’avventura delle coppie italiane nei Campionati Europei Under 20 di Beach Volley a Myslowice in Polonia. Sia nel torneo femminile che in quello maschile, le formazioni azzurre hanno affrontato sfide impegnative, ma purtroppo senza riuscire a proseguire nella corsa alle medaglie.

Asia Aliotta e Linda Moretti, dopo un avvio promettente, hanno ceduto nel terzo set contro le ungheresi Kun/Honti-Majoros con il punteggio di 21-17, 13-21, 15-12. In precedenza, le azzurrine avevano esordito con una vittoria convincente per 2-0 (21-12, 21-11) sulle croate Devcic/Markovic. Tuttavia, le successive sconfitte contro le polacche Czurylo/Rapczynska (19-21, 12-21) e le ceche Pavelková K./Pavelková nella Pool G hanno complicato il loro percorso.

Nonostante l’eliminazione dai sedicesimi, Aliotta e Moretti hanno chiuso il torneo con una nota positiva, vincendo 2-1 (18-21, 21-18, 15-9) contro le polacche Czurylo/Rapczynska nella finale per i piazzamenti minori, conquistando così il 17° posto. Nel frattempo, le svizzere Kernen/Bossart hanno trionfato nel torneo, sconfiggendo le lettoni Ebere/Kostantinova con un netto 2-0 (21-13, 21-14). Le spagnole Izuzquiza/Carro hanno completato il podio, battendo le polacche Labuz/Radelczuk (21-14, 21-16) per il terzo posto.

Nel tabellone maschile, Filippo Garra e Gabriel Marini Da Costa hanno seguito un percorso simile. Dopo una vittoria iniziale sofferta contro gli inglesi Soczewka/Morgan (2-1, 21-18, 16-21, 15-9), gli azzurrini hanno subito sconfitte contro i portoghesi Tomas/Gustavo (19-21, 19-21) e gli svizzeri Friedli/Amrein (21-16, 21-16). Nel primo turno a eliminazione diretta, nonostante una partita combattuta, Garra e Marini Da Costa sono stati eliminati dagli ucraini Boiko/Dehtiar con un punteggio di 2-1 (23-21, 20-22, 15-13).

A differenza della coppia femminile, Garra e Marini Da Costa non sono riusciti a riscattarsi, perdendo nuovamente contro Tomas/Gustavo in un match al tie-break (21-18, 12-21, 13-15), chiudendo così al 21° posto. Il titolo maschile è andato ai lettoni Fokerots/Auzins, che hanno battuto gli svedesi Holting Nillson/Andersson per 2-1 (26-28, 21-12, 15-11). La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla coppia polacca Beta/Besarab, vincitori nel derby contro Pietraszek/Krzeminsky (21-15, 21-14).