Beach volley, Zoeschg/Iurisci partono bene al Mondiale Under 19 di Shangluo! Eliminate in qualificazione Moretti/Noviello

L’Italia punta forte sui campioni europei Under 18 nel Mondiale Under 19 che è scattato ieri a Shangluo in Cina. La squadra azzurra nel tabellone principale potrà contare solo sulla coppia maschile Zoeschg/Iurisci che ha superato, non senza qualche patema, le qualificazioni, mentre in campo femminile Moretti/Novello hanno visto interrompersi subito la loro avventura con la sconfitta al secondo turno delle qualificazioni contro le ceche Nosalkova/Cyrani.

In campo maschile gli azzurri hanno dovuto vincere una vera e propria battaglia contro i padroni di casa Yu/Xu per superare il secondo 8che per loro era il primo) turno delle qualificazioni: Zoeschg/Iurisci hanno sconfitto i cinesi in rimonta 2-1 (12-21, 21-15, 17-15) dopo aver perso nettamente il primo set e al termine di un tie break tiratissimo. Nel secondo incontro, decisivo per l’ingresso nel tabellone principale, i campioni d’Europa hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-15, 21-11) i rappresentanti di Hong Kong Wong/Li.

Nel tabellone principale ancora un doppio successo per gli azzurri che potrebbero raggiungere direttamente gli ottavi di finale. la coppia italiana ha sconfitto al debutto senza troppi problemi i cileni Brain/Brain 2-0 (21-16, 21-13). nella notte italiana, invece, Zoeschg e Iurisci hanno sofferto non poco per superare 2-1 (21-16, 19-21, 15-9) i neozelandesi Vesti/Smith. L’infortunio che ha costretto al ritorno la coppia uruguaiana dalla sfida con i cileni potrebbe aver aperto la strada al primo posto degli azzurri che avrebbero in programma oggi alle 14.00 la sfida con Rodriguez/Rubio.

Non ci sarà invece la coppia femminile italiana nel tabellone principale per un regolamento che sarebbe da rivedere. Le azzurre Moretti/Noviello si sono fermate subito di fronte alla coppia ceca Nosalkova/Cyrani che le ha sconfitte 2-0 (21-12, 21-10) nel secondo turno delle qualificazioni.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Parijõgi/Kender EST [15] YU Y./XU M.Y. CHN [18] 1-2 (13-21, 21-15, 8-15)

Donovan/Philippe AUS [19] Jose/Erick BRA [14] 2-1 (21-14, 19-21, 15-10)

Kilks/Maculevics LAT [13] Blanchette/Brewington USA [20] 1-2 (17-21, 22-20, 12-15)

Day/Hidekel Yari ISR [17] Tusek/Schuma CZE [16] 0-2 (16-21, 19-21)

Secondo turno qualificazioni: YU Y./XU M.Y. CHN [18] Zoeschg/Iurisci ITA [2] 1-2 (21-12, 15-21, 15-17)

JONATHAN/Adam MAS [7] H. Y. WONG/H. F. LI HKG [10] 0-2 (13-21, 15-21)

Wanat/Warych POL [11] Kozii/Nahornyi UKR [6] 2-1 (21-10, 18-21, 15-12)

Pietraszek/Krzeminski POL [3] Donovan/Philippe AUS [19] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)

Blanchette/Brewington USA [20] Pavlusek/Votava CZE [4] 2-0 (22-20, 21-16)

Mastikhin/Kulboldyyev KAZ [5] Bungert/Pieper GER [12] 0-2 (13-21, 16-21)

Tautrims/Morrison CAN [9] Sasikumar R./Eng C.F.R SIN [8]

Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [1] Tusek/Schuma CZE [16] 2-0 (21-17, 23-21)

Terzo turno qualificazioni: H. Y. WONG/H. F. LI HKG [10] Zoeschg/Iurisci ITA [2] 0-2 (15-21, 11-21)

Pietraszek/Krzeminski POL [3] Wanat/Warych POL [11] 2-0 (21-16, 21-13)

Bungert/Pieper GER [12] Blanchette/Brewington USA [20] 0-2 (18-21, 19-21)

Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [1] Sasikumar R./Eng C.F.R SIN [8] 2-0 (21-13, 21-8)

Gironi. Pool A

28-Aug, 16:00 – LIU Y./SONG Jinyang CHN [1] vs. Bungert/Pieper GER [32] [Q] – 2-1 (19-21, 21-17, 15-10) – 1:01

28-Aug, 16:00 – Sonneville/van der Wel NED [16] vs. Musa/Alie SLE [17] – 2-0 (21-13, 21-9) – 0:24

29-Aug, 09:30 – LIU Y./SONG Jinyang CHN [1] vs. Musa/Alie SLE [17] 0-2 (12-21, 19-21)

29-Aug, 09:30 – Sonneville/van der Wel NED [16] vs. Bungert/Pieper GER [32] [Q] 2-1 (19-21, 23-21, 15-12)

29-Aug, 17:00 – Musa/Alie SLE [17] vs. Bungert/Pieper GER [32] [Q]

29-Aug, 17:00 – LIU Y./SONG Jinyang CHN [1] vs. Sonneville/van der Wel NED [16]

Pool B

28-Aug, 14:00 – Napier/Andersen DEN [2] vs. H. Y. WONG/H. F. LI HKG [31] [Q] – 2-0 (21-11, 21-8) – 0:31

28-Aug, 14:00 – VILJAMAA/VILJMAA FIN [15] vs. Morrison/Sparks TTO [18] [Q] – 2-0 (21-14, 21-5) – 0:27

29-Aug, 09:30 – Napier/Andersen DEN [2] vs. Morrison/Sparks TTO [18] [Q] 2-0 (21-9, 21-8)

29-Aug, 09:30 – VILJAMAA/VILJMAA FIN [15] vs. H. Y. WONG/H. F. LI HKG [31] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

29-Aug, 17:00 – Morrison/Sparks TTO [18] [Q] vs. H. Y. WONG/H. F. LI HKG [31] [Q]

29-Aug, 17:00 – Napier/Andersen DEN [2] vs. VILJAMAA/VILJMAA FIN [15]

Pool C

28-Aug, 16:00 – Juca/Gabriel BRA [3] vs. Wanat/Warych POL [30] [Q] – 2-0 (21-13, 21-18) – 0:40

28-Aug, 16:00 – Tari/Veress HUN [14] vs. Rio/Emmanuel LCA [19] – 2-0 (21-11, 21-7) – 0:26

29-Aug, 11:10 – Juca/Gabriel BRA [3] vs. Rio/Emmanuel LCA [19] 2-0 (21-14, 21-11)

29-Aug, 11:10 – Tari/Veress HUN [14] vs. Wanat/Warych POL [30] [Q] 2-1 (21-16, 19-21, 15-9)

29-Aug, 19:00 – Rio/Emmanuel LCA [19] vs. Wanat/Warych POL [30] [Q]

29-Aug, 19:00 – Juca/Gabriel BRA [3] vs. Tari/Veress HUN [14]

Pool D

28-Aug, 14:00 – Kälin/Deecke SUI [4] [Q] vs. Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [29] [Q] – 1-2 (21-17, 10-21, 13-15) – 0:41

28-Aug, 14:00 – Burnside/Doering CAN [13] [Q] vs. El Chabib/Jad LBN [20] – 0-2 (18-21, 17-21) – 0:39

29-Aug, 11:10 – Kälin/Deecke SUI [4] [Q] vs. El Chabib/Jad LBN [20] 2-1 (21-12, 16-21, 15-10)

29-Aug, 11:10 – Burnside/Doering CAN [13] [Q] vs. Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [29] [Q] 0-2 (16-21, 14-21)

29-Aug, 19:00 – Kälin/Deecke SUI [4] [Q] vs. Burnside/Doering CAN [13] [Q]

29-Aug, 19:00 – El Chabib/Jad LBN [20] vs. Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [29] [Q]

Pool E

28-Aug, 13:00 – Bennett/Rocker-Graham AUS [5] vs. Blanchette/Brewington USA [28] [Q] – 1-2 (12-21, 21-17, 11-15) [0:49]

28-Aug, 13:00 – R.Suranath /W.Rueangrit THA [12] vs. GhalehNovi/Akbarzadeh K. IRI [21] – 0-2 (14-21, 13-21) [0:39]

29-Aug, 12:00 – Bennett/Rocker-Graham AUS [5] vs. GhalehNovi/Akbarzadeh K. IRI [21] 0-2 (22-24, 17-21)

29-Aug, 12:00 – R.Suranath /W.Rueangrit THA [12] vs. Blanchette/Brewington USA [28] [Q] 0-2 (14-21, 14-21)

29-Aug, 20:00 – GhalehNovi/Akbarzadeh K. IRI [21] vs. Blanchette/Brewington USA [28] [Q]

29-Aug, 20:00 – Bennett/Rocker-Graham AUS [5] vs. R.Suranath /W.Rueangrit THA [12]

Pool F

28-Aug, 13:00 – BRAIN/Brain CHI [6] vs. Zoeschg/Iurisci ITA [27] [Q] – 0-2 (16-21, 13-21) [0:37]

28-Aug, 13:00 – Vesty/Smith NZL [11] [Q] vs. Rodríguez/Rubio URU [22] – 0-2 (19-21, 13-21) [0:39]

29-Aug, 12:00 – BRAIN/Brain CHI [6] vs. Rodríguez/Rubio URU [22] 2-0 (21-0, 21-0)

29-Aug, 12:00 – Vesty/Smith NZL [11] [Q] vs. Zoeschg/Iurisci ITA [27] [Q] 1-2 (16-21, 21-19. 9-15)

29-Aug, 20:00 – Rodríguez/Rubio URU [22] vs. Zoeschg/Iurisci ITA [27] [Q]

29-Aug, 20:00 – BRAIN/Brain CHI [6] vs. Vesty/Smith NZL [11] [Q]

Pool G

28-Aug, 15:00 – Araya/Stanley CRC [7] vs. Pietraszek/Krzeminski POL [26] [Q] – 0-2 (13-21, 16-21) [0:32]

28-Aug, 15:00 – Lamoureux/Goodwin USA [10] [Q] vs. Krafft/Kesselmann NAM [23] – 2-0 (21-16, 21-9) [0:32]

29-Aug, 10:20 – Araya/Stanley CRC [7] vs. Krafft/Kesselmann NAM [23] 2-0 (21-16, 21-18)

29-Aug, 10:20 – Lamoureux/Goodwin USA [10] [Q] vs. Pietraszek/Krzeminski POL [26] [Q] 1-2 (21-18, 15-21, 8-15)

29-Aug, 18:00 – Krafft/Kesselmann NAM [23] vs. Pietraszek/Krzeminski POL [26] [Q]

29-Aug, 18:00 – Araya/Stanley CRC [7] vs. Lamoureux/Goodwin USA [10] [Q]

Pool H

28-Aug, 15:00 – Y. Chen/SUN Zhihao CHN [8] vs. Lares/Carlos Andres MEX [25] – 0-2 (13-21, 13-21) [0:35]

28-Aug, 15:00 – Hikel/Sackermann GER [9] vs. Gaviria/Uribe COL [24] – 2-0 (21-14, 25-23) [0:39]

29-Aug, 10:20 – Y. Chen/SUN Zhihao CHN [8] vs. Gaviria/Uribe COL [24] 2-0 (22-20, 21-14)

29-Aug, 10:20 – Hikel/Sackermann GER [9] vs. Lares/Carlos Andres MEX [25] 0-2 (17-21, 14-21)

29-Aug, 18:00 – Y. Chen/SUN Zhihao CHN [8] vs. Hikel/Sackermann GER [9]

29-Aug, 18:00 – Gaviria/Uribe COL [24] vs. Lares/Carlos Andres MEX [25]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Piret/Bex BEL [15] Ana Bia/Maria Julia BRA [18] 2-0 (21-16, 21-11)

O.Piyathida/S.Orathai THA [23] S.H. GEE/L. C. CHEUNG HKG [10] 2-0 (21-3, 21-18)

Maric/Conlon AUS [11] Rapczynska/Wolny POL [22] 2-0 (22-20, 24-22)

Lavie/Gonzalez ISR [19] J.Y. LIN/Zhang J.B. CHN [14] 2-0 (21-19, 21-12)

WANG J.Y./Z.H. Wu CHN [13] Cochrane/Hancock CAN [20] 2-1 (33-31, 22-24, 15-11)

Nosálková/Cyrani CZE [21] HSU C.N./CHUANG H.T. TPE [12] 2-0 (23-21, 21-16)

Dieckmann/Dreßen GER [17] Gintere/Runce LAT [16] 2-0 (21-15, 21-10)

Secondo turno qualificazioni: Piret/Bex BEL [15] Radelczuk/Labuz POL [2] 2-1 (19-21, 22-20, 15-7)

Mäenpää/Hirvonen FIN [7] O.Piyathida/S.Orathai THA [23] 2-0 (21-17, 21-16)

Maric/Conlon AUS [11] Simdim/Ceylin TUR [6] 0-2 (15-21, 18-21)

Szabó/Zolnai HUN [3] Lavie/Gonzalez ISR [19] 2-0 (21-16, 21-15)

WANG J.Y./Z.H. Wu CHN [13] Mamaja/Krieva P. LAT [4] 0-2 (19-21, 11-21)

Moretti/Novello ITA [5] Nosálková/Cyrani CZE [21] 0-2 (12-21, 10-21)

Cadence/Rachael MAS [9] Massey/Davis USA [8] 0-2 (6-21, 8-21)

Kovalchuk/Vapniar UKR [1] Dieckmann/Dreßen GER [17] 0-2 (18-21, 10-21)

Terzo turno qualificazioni: Mäenpää/Hirvonen FIN [7] Piret/Bex BEL [15] 0-2 (19-21, 18-21)

Szabó/Zolnai HUN [3] Simdim/Ceylin TUR [6] 2-1 (11-21, 21-13, 15-12)

Nosálková/Cyrani CZE [21] Mamaja/Krieva P. LAT [4] 2-0 (22-20, 21-12)

Dieckmann/Dreßen GER [17] Massey/Davis USA [8] 0-2 (9-21, 24-26)

Gironi. Pool A

28-Aug, 09:30 – FU Yufei/K.X. Zhang CHN [1] vs. Simdim/Ceylin TUR [32] [Q] – 2-1 (21-19, 18-21, 15-11) [0:48]

28-Aug, 09:30 – Schnidrig/Sancer ARG [16] vs. Izuzquiza/Carro M ESP [17] – 0-2 (10-21, 9-21) [0:27]

28-Aug, 19:00 – FU Yufei/K.X. Zhang CHN [1] vs. Izuzquiza/Carro M ESP [17] – 0-2 (17-21, 13-21) [0:34]

28-Aug, 19:00 – Schnidrig/Sancer ARG [16] vs. Simdim/Ceylin TUR [32] [Q] – 0-2 (12-21, 12-21) [0:26]

29-Aug, 15:00 – FU Yufei/K.X. Zhang CHN [1] vs. Schnidrig/Sancer ARG [16]

29-Aug, 15:00 – Izuzquiza/Carro M ESP [17] vs. Simdim/Ceylin TUR [32] [Q]

Pool B

28-Aug, 09:30 – Perez/Wood USA [2] [Q] vs. Mamaja/Krieva P. LAT [31] [Q] – 2-0 (21-9, 21-13) [0:28]

28-Aug, 09:30 – Sofi V/Molina CRC [15] vs. Peressetskaya/Karimova KAZ [18] – 2-1 (21-14, 16-21, 15-13) [0:52]

28-Aug, 19:00 – Perez/Wood USA [2] [Q] vs. Peressetskaya/Karimova KAZ [18] – 2-0 (21-13, 21-8) [0:25]

28-Aug, 19:00 – Sofi V/Molina CRC [15] vs. Mamaja/Krieva P. LAT [31] [Q] – 0-2 (17-21, 18-21) [0:35]

29-Aug, 15:00 – Perez/Wood USA [2] [Q] vs. Sofi V/Molina CRC [15]

29-Aug, 15:00 – Peressetskaya/Karimova KAZ [18] vs. Mamaja/Krieva P. LAT [31] [Q]

Pool C

28-Aug, 11:10 – Odigie/Kok CAN [3] [Q] vs. Piret/Bex BEL [30] [Q] – 2-0 (21-17, 21-16) [0:39]

28-Aug, 11:10 – QARIESYA/AUNI MAS [14] vs. Gaviria/Franco COL [19] – 1-2 (16-21, 21-18, 8-15) [0:52]

28-Aug, 17:00 – Odigie/Kok CAN [3] [Q] vs. Gaviria/Franco COL [19] – 2-0 (21-17, 21-15) [0:39]

28-Aug, 17:00 – QARIESYA/AUNI MAS [14] vs. Piret/Bex BEL [30] [Q] – 0-2 (17-21, 13-21) [0:32]

29-Aug, 13:00 – Odigie/Kok CAN [3] [Q] vs. QARIESYA/AUNI MAS [14] 2-0 (21-14, 21-16)

29-Aug, 13:00 – Gaviria/Franco COL [19] vs. Piret/Bex BEL [30] [Q] 0-2 (11-21, 13-21)

Pool D

28-Aug, 11:10 – Julhia/Marcela BRA [4] vs. Massey/Davis USA [29] [Q] – 2-1 (23-21, 13-21, 15-13) [0:52]

28-Aug, 11:10 – Rayner/Zajer AUS [13] vs. Esther M/Pamela NGR [20] – 2-0 (21-16, 21-17) [0:36]

28-Aug, 17:00 – Julhia/Marcela BRA [4] vs. Esther M/Pamela NGR [20] – Forfeit Team B

28-Aug, 17:00 – Rayner/Zajer AUS [13] vs. Massey/Davis USA [29] [Q] – 1-2 (21-19, 14-21, 13-15)

29-Aug, 13:00 – Julhia/Marcela BRA [4] vs. Rayner/Zajer AUS [13] 1-2 (19-21, 21-11, 12-15)

29-Aug, 13:00 – Esther M/Pamela NGR [20] vs. Massey/Davis USA [29] [Q] 0-2 (14-21, 8-21)

Pool E

28-Aug, 12:00 – Ortiz/Perez PAR [5] vs. Nosálková/Cyrani CZE [28] [Q] – 0-2 (15-21, 11-21) [0:35]

28-Aug, 12:00 – Neuß/Reformat GER [12] [Q] vs. Mori/Utsugi JPN [21] [Q] – 2-0 (21-10, 21-14) [0:34]

28-Aug, 18:00 – Ortiz/Perez PAR [5] vs. Mori/Utsugi JPN [21] [Q] – 0-2 (16-21, 16-21) [0:39]

28-Aug, 18:00 – Neuß/Reformat GER [12] [Q] vs. Nosálková/Cyrani CZE [28] [Q] – 2-0 (21-14, 21-13) [0:32]

29-Aug, 14:00 – Ortiz/Perez PAR [5] vs. Neuß/Reformat GER [12] [Q]

29-Aug, 14:00 – Mori/Utsugi JPN [21] [Q] vs. Nosálková/Cyrani CZE [28] [Q]

Pool F

28-Aug, 12:00 – Veerbeek/Hogenhout NED [6] vs. Szabó/Zolnai HUN [27] [Q] – 2-0 (21-12, 21-15)

28-Aug, 12:00 – S.Varagkhana/K.Somruedee THA [11] vs. Lucas M./López URU [22] – 2-0 (21-15, 21-7) [0:34]

28-Aug, 18:00 – Veerbeek/Hogenhout NED [6] vs. Lucas M./López URU [22] – 2-0 (21-12, 21-16) [0:30]

28-Aug, 18:00 – S.Varagkhana/K.Somruedee THA [11] vs. Szabó/Zolnai HUN [27] [Q] – 2-0 (21-16, 21-17) [0:34]

29-Aug, 14:00 – Veerbeek/Hogenhout NED [6] vs. S.Varagkhana/K.Somruedee THA [11]

29-Aug, 14:00 – Lucas M./López URU [22] vs. Szabó/Zolnai HUN [27] [Q]

Pool G

28-Aug, 10:20 – Lajkebová/Kleiblova CZE [10] vs. Duval/Sobezalz FRA [23] – Injury Team A

28-Aug, 10:20 – Bossart/Stolz SUI [7] vs. Cruz/Torres MEX [26] – 2-0 (21-13, 21-10) [0:28]

28-Aug, 20:00 – Lajkebová/Kleiblova CZE [10] vs. Cruz/Torres MEX [26] – Injury Team A

28-Aug, 20:00 – Bossart/Stolz SUI [7] vs. Duval/Sobezalz FRA [23] – 1-2 (16-21, 21-15, 13-15) [0:48]

29-Aug, 16:00 – Lei Y.J./QI S.Y. CHN [8] vs. Berger/Hohenauer L. AUT [9]

29-Aug, 16:00 – Aida/Imane MAR [24] vs. Roberts/Johnson TTO [25] [Q]