Beach volley, Iurisci/Zoeschg riportano l’Italia giovanile sul tetto d’Europa: sono campioni Under 18! Quarte Novello/Moretti

L’Italia torna a vincere un campionato Europeo 15 anni dopo Menegatti e Allegretti campionesse Under 20 nel 2009, grazie alla coppia maschile composta da Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg che ha trionfato sulla sabbia di Kachreti in Georgia dove si è chiuso l’Europeo Under 18. Quarto posto e grande risultato in campo femminile per Gaia Novello e Linda Moretti.

La coppia italiana formata da Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo maschile di beach volley in Georgia. Gli azzurri hanno dominato la competizione con un percorso impeccabile, concludendo quattro giorni di gare senza subire sconfitte. Nella giornata finale, Iurisci e Zoeschg hanno superato in semifinale la coppia lettone composta da Andrejevs R. e Dūdens con un netto 2-0 (21-17, 21-16). Successivamente, nella finale per il primo posto, hanno avuto la meglio sulla coppia tedesca Bungert/Pieper, vincendo al tie-break con i parziali di 19-21, 21-17, 15-9.

L’avventura della coppia italiana era iniziata nel girone con tre successi: 2-0 (21-7, 21-12) contro gli israeliani Hameiri/Goldshmid Fisher, 2-0 (21-11, 21-16) con gli azeri Nariman/Muhammad e 2-0 (21-18, 21-15) contro i cechi Pavlusek/Votava. Negli ottavi di finale successo 2-0 (21-11, 21-18) con i finlandesi Kirpinen/Viljmaa e nei quarti la vittoria 2-0 821-18, 21-18) con gli estoni Kender/Parijogi.

Nel torneo femminile, le italiane Gaia Novello e Linda Moretti si sono fermate alla semifinale, ottenendo un quarto posto finale. La giornata conclusiva è stata difficile per la coppia azzurra, che ha ceduto prima all’Austria di Hohenauer e Berger con i parziali di 13-21, 8-21. Successivamente, nella finale per il terzo e quarto posto, Novello e Moretti sono state sconfitte dalla coppia tedesca Reformat/Jancar con i parziali di 21-13, 21-9. Nonostante la mancata medaglia, la prestazione di Novello e Moretti resta molto positiva, evidenziando il potenziale della squadra femminile italiana nel beach volley.

Era iniziata molto bene anche l’avventura di Novello/Moretti che nel girone avevano battuto 2-0 (21-18, 23-21) le israeliane Maor/Gonzalez, 2-0 (21-12, 21-5) le macedoni Staver/Beselea e 2-0 (21-14, 21-17) le francesi Joinet/Rouer. Negli ottavi di finale le azzurre hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-16) le belghe Vervoer/De Clercq e nei quarti hanno letteralmente demolito con il punteggio di 2-0 (21-9, 21-13) le olandesi Witjes/Eekhof.