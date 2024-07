Beach volley, coppie azzurre ai sedicesimi nel Campionato Europeo Under 20 di Myslowice

Una sola vittoria a testa nel girone preliminare per le due coppie italiane impegnate nel Campionato Europeo Under 20 di beach volley in corso di svolgimento a Myslowice in Polonia. Al momento non particolarmente soddisfacente l’andamento delle due coppie azzurre che solo a sprazzi hanno espresso un gioco convincente subendo spesso la superiorità degli avversari.

In campo maschile Garra/Marini da Costa sono riusciti a battere soltanto gli inglesi Soczewka/Morgan con un sofferto 2-1 (21-18, 16-21, 15-9) nella partita che ha schiuso loro le porte della fase ad eliminazione diretta. Nelle altre due gare del girone gli italiani hanno perso 2-0 (21-19, 21-19) contro i portoghesi Tomas/Gustavo e 2-0 (21-16, 21-16) contro gli svizzeri Friedli/Amrein. La coppia italiana dovrà dunque passare attraverso i sedicesimi dove questa mattina affronterà alle 10.40 gli ucraini Boiko/Dehtiar. In caso di vittoria gli azzurri affronterebbero agli ottavi i lettoni Fokerots/Auzins.

Sedicesimi di finale maschili: Viljamaa/Viljmaa (FIN)-Tari/Veress (HUN), Tür/Imdat (TUR)-Kosanc/Mugerli (SLO), Boiko/Dehtiar (UKR)-Garra/Marini Da Costa (ITA), Piesina/Sinkevicius (LTU)-Aas/Utvik (NOR), Duval/Louis (FRA)-Pietraszek/Krzeminski (POL), Kender/Parijõgi (EST)-Tomas/Gustavo (POR), Day/Laufer (ISR)-Fröbel/Wüst (GER), Napier/Brinck (DEN)-Sonneville/van der Wel (NED)

Stesso cammino anche per le azzurre Aliotta/Moretti che al debutto hanno battuto le croate Devčić/Marković con un secco 2-0 (21-12, 21-11) ma poi sono state sconfitte 2-0 (21-19, 21-12) dalle padrone di casa polacche Czurylo/Rapczynska e ancora 2-0 (21-14, 21-14) dalle forti ceche Pavelkova/Pavelkova. Il sorteggio non ha messo di fronte una coppie irresistibile alle azzurre che affronteranno nei sedicesimi ,le ungheresi Kun/Honti-Majoros. In caso di vittoria la coppia italiana agli ottavi troverebbe le austriache Hohenauer/Berger.

Sedicesimi di finale maschili: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Jagielska /Quinn (ENG), Hododi/Miu (ROU)-Piret/Bex (BEL), Kun/Honti-Majoros (HUN)-Aliotta/Moretti (ITA), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Kalar/Gorjup (SLO), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Danenberg/Gonzalez (ISR), Nikitchuk/Sheremetieva (UKR)-Czurylo/Rapczynska (POL), Tennøy/Mol (NOR)-Bell/Clegg-Mckeown (SCO), Simdim/Ceylin (TUR)-Balac/Marjanovic (SRB)