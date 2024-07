Beach volley, Cottafava/Nicolai mettono paura ai numeri uno! Azzurri battuti al tie break e domani in campo per il terzo posto

A un soffio dalla finale, a un soffio dalla vittoria di prestigio contro i numeri uno svedesi Ahman/Hellvig. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava lasciano a testa alta il campo centrale di Gstaad e domani andranno a giocarsi un prestigioso terzo posto dell’Elite 16 svizzero contro i norvegesi Mol/Sorum. Partita bellissima, come spesso capita, tra italiani e svedesi, che in questo momento hanno qualcosa in più.

Non lo hanno avuto nel primo set, nel quale gli azzurri hanno messo da subito in difficoltà la coppia scandinava portandosi sull’11-7. Bene il cambio palla della coppia italiana, che ha mantenuto il vantaggio fino al 18-14 e poi ha contenuto il ritorno finale dei numeri uno al mondo, che hanno piazzato un parziale di 5-2 ma si sono arresi con il punteggio di 21-19.

Nel secondo set la coppia azzurra si illude di poter portare a casa il successo volando sul 12-8, ma implacabile è la coppia svedese che, spalle al muro, piazza un parziale di 7-1 e si porta avanti 15-13. Partita girata, con Ahman/Hellvig che si impongono con 21-17. Nel tiebreak gli svedesi scattano subito avanti 6-3, poi aumentano il vantaggio fino all’11-6 e mantengono le distanze fino al 15-10 che chiude il match.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (13-21, 13-21), Evans/Budinger (USA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 0-2 (14-21, 12-21), Herrera/Gavira (ESP)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (19-21, 18-21), Cherif/Ahmed (QAT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-13, 21-17)

Quarti di finale: Evandro/Arthur (BRA)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 16-21), Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (21-23, 21-15, 15-13), Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (21-16, 18-21, 15-10), Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-18, 27-25)

Semifinali: George/Andre (BRA)-Mol/Sørum (NOR) 2-1 (21-12, 20-22, 22-20), Cottafava/Nicolai (ITA)-Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-19, 17-21, 10-15)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Tina/Anastasija (LAT)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-19, 21-13), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Stam/Schoon (NED) 1-2 (22-24, 21-17, 12-15), Xue/Xia (CHN)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (21-23, 18-21), Cannon/Kraft (USA)-Ana Patrícia/Duda (BRA) 2-1 (15-21, 21-19, 21-19)

Quarti di finale: Tina/Anastasija (LAT)-Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-13, 22-20), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED) 2-1 (22-20, 16-21, 15-13), Agatha/Rebecca (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 2-0 (21-17, 21-19), Gottardi/Menegatti (ITA)-Cannon/Kraft (USA) 0-2 (17-21, 15-21)

Semifinali: Tina/Anastasija (LAT)-Nuss/Kloth (USA), Agatha/Rebecca (BRA)-Cannon/Kraft (USA)