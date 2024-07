Beach volley, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

Per la ottava volta volta nella storia dei Giochi Olimpici il beach volley sarà all’interno del programma. Si parte sabato 27 luglio con le prime gare dei gironi eliminatori, si finisce il 10 agosto con la finale maschile.

Sia in campo maschile che in campo femminile finora sono tre gli ori conquistati dagli USA, mentre il Brasile insegue con tre ori complessivi, due maschili e uno femminile al debutto nel 1996. Ana Patricia/Duda, dunque cercheranno di riportare il titolo in Brasile dopo ben 28 anni di digiuno. Gli altri ori sono stati vinti due dalla Germania, uno maschile e uno femminile, uno dell’Australia (femminile) e uno dalla Norvegia (maschile). Tra gli uomini l’oro potrebbe essere un affare tra scandinavi, visto che i grandi favoriti sono i norvegesi Mol/Sorum che puntano ad essere la prima coppia maschile a vincere due tornei consecutivi e gli svedesi Ahman/Hellvig (Svezia mai sul podio olimpico in passato). Tra le donne potrebbe essere una sfida tra le brasiliane Ana Patricia/Duda e le statunitensi Nuss/Kloth ma le outsider non mancano.

Il torneo olimpico di beach volley si giocherà da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al beach volley dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che potrà trasmettere 360 ore in diretta. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BEACH VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

sabato 27 luglio

Pool B 18.00: Xue/Xia (CHN) vs Mariafe/Clancy (AUS)

Pool B 22.00: Nuss/Kloth (USA) vs Bansley/Bukovec (CAN)

domenica 28 luglio

Pool A 9.00: Gottardi/Menegatti (ITA) vs Liliana/Paula (ESP)

Pool E 11.00: Carol/Barbara (BRA) vs Akiko/Ishii (JPN)

Pool C 12.00: Muller/Tillmann (GER) vs Viera/Chamereau (FRA)

Pool E 15.00: Stam/Schoon (NED) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Pool A 16.00: Ana Patricia/Duda (BRA) vs Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Pool C 22.00: Hughes/Cheng (USA) vs Hermannova/Stochlova (CZE)

lunedì 29 luglio

Pool B 11.00: Xue/ X. Y. Xia (CHN) vs Bansley/Bukovec (CAN)

Pool F 12.00: Huberli/Brunner (SUI) vs Alvarez/Moreno (ESP)

Pool D 15.00: Melissa/Brandie (CAN) vs Poletti/Michelle (PAR)

Pool D 17.00: Tina/Anastasija (LAT) vs Esmée/Zoé (SUI)

Pool F 21.00: Placette/Richard (FRA) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Pool B 22.00: Nuss/Kloth (USA) vs Mariafe/Clancy (AUS)

martedì 30 luglio

Pool A 11.00: Gottardi/Menegatti (ITA) vs Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Pool E 16.00: Carol/Barbara (BRA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Pool A 21.00: Ana Patricia/Duda (BRA) vs Liliana/Paula (ESP)

Pool E 22.00: Stam/Schoon (NED) vs Akiko/Ishii (JPN)

mercoledì 31 luglio

Pool F 10.00: Huberli/Brunner (SUI) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Pool C 11.00: Muller/Tillmann (GER) vs Hermannova/Stochlova (CZE)

Pool D 12.00: Tina/Anastasija (LAT) vs Poletti/Michelle (PAR)

Pool C 15.00: Hughes/Cheng (USA) vs Viera/Chamereau (FRA)

Pool F 17.00: Placette/Richard (FRA) vs Alvares/Moreno (ESP)

Pool D 21.00: Melissa/Brandie (CAN) vs Esmée/Zoé (SUI)

giovedì 1 agosto

Pool A 11.00: Liliana/Paula (ESP) vs Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Pool B 16.00: Mariafe/Clancy (AUS) vs Bansley/Bukovec (CAN)

Pool A 20.00: Ana Patricia/Duda (BRA) vs Gottardi/Menegatti (ITA)

Pool B 22.00: Nuss/Kloth (USA) vs Xue/X. Y. Xia (CHN)

venerdì 2 agosto

Pool E 9.00: Paulikiene/Raupelyte (LTU) vs Akiko/Ishii (JPN)

Pool C 12.00: Vieira/Chamereau (FRA) vs Hermannova/Stochlova (CZE)

Pool E 17.00: Carol/Barbara (BRA) vs Stam/Schoon (NED)

Pool C 22.00: Hughes/Cheng (USA) vs Muller/Tillman (GER)

sabato 3 agosto

Pool D 11.00: Esmée/Zoé (SUI) vs Poletti/Michelle (PAR)

Pool F 12.00: Alvarez/Moreno (ESP) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Pool F 16.00: Placette/Richard (FRA) vs Huberli/Brunner (SUI)

Pool D 17.00: Melissa/Brandie (CAN) vs Tina/Anastasija (LAT)

Ripescaggi – maschile e femminile – 4 partite – ore TBD

domenica 4 agosto

09:00-11:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

13:00-15:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

17:00-19:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

lunedì 5 agosto

09:00-11:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

13:00-15:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

17:00-19:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

martedì 6 agosto

17:00-19:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

mercoledì 7 agosto

17:00-19:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

giovedì 8 agosto

17:00-19:00 Semifinali – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Semifinali – maschile e femminile – 2 partite

venerdì 9 agosto

21:00-24:00 Incontro per la medaglia di bronzo – maschile o femminile – 1 partita, Incontro per la medaglia d’oro – maschile o femminile – 1 partita

sabato 10 agosto

21:00-24:00 Incontro per la medaglia di bronzo – maschile o femminile – 1 partita, Incontro per la medaglia d’oro – maschile o femminile – 1 partita

CALENDARIO BEACH VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Pool D 14.00: Partain/Benesh (USA) vs Diaz/Alayo (CUB)

Pool A 15.00: Ahman/Hellvig (SWE) vs Nicolaidis/Carracher

Pool D 19.00: George/Andre (BRA) vs Abicha/Elgraoui (MAR)

Pool A 23.00: Cottafava/Nicolai (ITA) vs Cherif/Ahmed (QAT)

Domenica 28 luglio

Pool B 10.00: van de Velde/Immers (NED) vs Ranghieri/Carambula (ESP)

Pool E 17.00: Perusic/Schweiner (CZE) vs Schachter/Dearing (CAN)

Pool E 20.00: Evandro/Arthur (BRA) vs Horl/Horst (AUT)

Pool B 21.00: Mol/Sorum (NOR) vs Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Lunedì 29 luglio

Pool A 9.00: Cottafava/Nicolai (ITA) vs Nicolaidis/Carracher (AUS)

Pool F 10.00: Boermans/de Groot (NED) vs Herrera/Gavira (ESP)

Pool F 16.00: Krou/Gauthier-Rat (FRA) vs Evans/Budinger (USA)

Pool A 20.00: Ahman/Hellvig (SWE) vs Cherif/Ahmed (QAT)

Martedì 30 luglio

Pool C 9.00: Bryl/Łosiak (POL) vs Hodhes/Schubert (AUS)

Pool C 10.00: Ehlers/Wickler (GER) vs Bassereau/Lyneel (FRA)

Pool D 12.00: George/Andre (BRA) vs Diaz/Alayo (CUB) –

Pool D 16.00: Partain/Benesh (USA) vs Abicha/Elgraoui (MAR)

Pool F 17.00: Krou/Gauthier-Rat (FRA) vs Herrera/Gavira (ESP)

Pool F 20.00: Boermans/de Groot (NED) vs Evans/Budinger (USA)

Mercoledì 31 luglio

Pool E 9.00: Perusic/Schweiner (CZE) vs Horl/Horst (AUT)

Pool B 16.00: van de Velde/Immers (NED) vs Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Pool E 20.00: Evandro/Arthur (BRA) vs Schachter/Dearing (CAN)

Pool B 22.00: Mol/Sorum (NOR) vs Ranghieri/Carambula (ITA)

Giovedì 1 agosto

Pool C 9.00: Ehlers/Wickler (GER) vs Hodges/Schubert (AUS)

Pool A 10.00: Cherif/Ahmed (QAT) vs Nicolaidis/Carracher (AUS)

Pool D 12.00: Diaz/Alayo (CUB) vs Abicha/Elgraoui (MAR)

Pool D 15.00: George/Andre (BRA) vs Partain/Benesh (USA)

Pool A 17.00: Ahman/Hellvig (SWE) vs Cottafava/Nicolai (ITA)

Pool C 21.00: Bryl/Łosiak (POL) vs Bassereau/Lyneel (FRA)

Venerdì 2 agosto

Pool B: Ranghieri/Carambula (ITA) vs Grimalt/Grimalt (CHI)

Pool E 11.00: Horl/Horst (AUT) vs Schachter/Dearing (CAN)

Pool F 15.00: Herrera/Gavira (ESP) vs Evans/Budinger (USA)

Pool F 16.00: Krou/Gauthier-Rat (FRA) vs Boermans/de Groot (NED)

Pool B 20.00: Mol/Sorum (NOR) vs van de Velde/Immers (NED)

Pool E 21.00: Perusic/Schweiner (CZE) vs Evandro/Arthur (BRA)

Sabato 3 agosto

Pool C 9.00: Ehlers/Wickler (GER) vs Bryl/Łosiak (POL)

Pool C 10.00: Hodges/Schubert (AUS) vs Bassereau/Lyneel (FRA) – ore 10:00

Ripescaggi – maschile e femminile – 4 partite – ore TBD

domenica 4 agosto

09:00-11:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

13:00-15:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

17:00-19:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

lunedì 5 agosto

09:00-11:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

13:00-15:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

17:00-19:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Ottavi di finale – maschile e femminile – 2 partite

martedì 6 agosto

17:00-19:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

mercoledì 7 agosto

17:00-19:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Quarti di finale – maschile e femminile – 2 partite

giovedì 8 agosto

17:00-19:00 Semifinali – maschile e femminile – 2 partite

21:00-23:00 Semifinali – maschile e femminile – 2 partite

venerdì 9 agosto

21:00-24:00 Incontro per la medaglia di bronzo – maschile o femminile – 1 partita, Incontro per la medaglia d’oro – maschile o femminile – 1 partita

sabato 10 agosto

21:00-24:00 Incontro per la medaglia di bronzo – maschile o femminile – 1 partita, Incontro per la medaglia d’oro – maschile o femminile – 1 partita

PROGRAMMA BEACH VOLLEY PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e, ove possibile, Rai2/RaiSport

Diretta streaming: Discovery+ e, ove possibile, RaiPlay