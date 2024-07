Beach volley, ancora statunitensi indigeste: Menegatti/Gottardi none a Vienna

Si ferma agli ottavi di finale e non con il risultato che ci si poteva attendere come iniezione in vista dei Giochi, l’ultimo torneo prima di Parigi per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che sono uscite di scena nell’Elite 16 di Parigi per mano delle statunitensi Scoles/Flint.

Era iniziata bene la sfida per le azzurre che avevano vinto 21-19 un primo set tiratissimo nel quale si sono trovate sotto 16-17 ma nel finale sono riuscite a ribaltare la situazione imponendosi con il punteggio di 21-19. Secondo set a senso unico a favore delle americane che sono partite forte, scattando avanti 6-2 e 10-7. Nel finale Scoles/Flint hanno tenuto a distanza di sicurezza le italiane vincendo 21-16.

Tie break ad elastico con le azzurre avanti 4-1 e le statunitensi brave a rimettersi subito in carreggiata e a piazzare il break di 6-1. Break decisivo per Scoles/Flint sul 12-10 e poi solo cambio palla fino al 15-13 conclusivo. Sfortunate le statunitensi che, per un infortunio subito nel finale da Scoles, hanno vdovuto alzare bandiera bianca nei quarti, ritirandosi dal torneo e lasciando via libera alle compagne Cannon/Kraft alla seconda semifinale consecutiva.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Agatha/Rebecca (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-15, 22-24, 13-15), Klinger/Klinger (AUT)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-18, 18-21, 15-6). Agatha/Rebecca (BRA)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (21-23, 23-25), Klinger/Klinger (AUT)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (14-21, 15-21). Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-14, 18-21, 15-7), Klinger/Klinger (AUT)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (12-21, 17-21).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Thamela/Victoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-18), Gottardi/Menegatti (ITA)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-15, 21-19). Müller/Tillmann (GER)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-19, 21-18). Gottardi/Menegatti (ITA)-Thamela/Victoria (BRA) 2-0 (21-19, 21-18). Thamela/Victoria (BRA)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-15, 21-19), Müller/Tillmann (GER)-Gottardi/Menegatti (ITA) 2-1 (26-24, 16-21, 15-10)

Pool B. Álvarez/Moreno (ESP)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (21-17, 18-21, 11-15), Scoles/Flint (USA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-1 (21-15, 26-28, 15-13). Álvarez/Moreno (ESP)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-16, 21-15), Scoles/Flint (USA)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (28-26, 19-21, 13-15). Esmée/Zoé (SUI)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-12, 21-19), Scoles/Flint (USA)-Álvarez M/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-18, 12-15).

Pool A. Cannon/Kraft (USA)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (21-17, 18-21, 12-15), Tina/Anastasija (LAT)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-14, 21-11). 17.00: Cannon/Kraft (USA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-18, 21-18). 18.00: Tina/Anastasija (LAT)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-1 (15-21, 21-16, 15-13). Mariafe/Clancy (AUS)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-1 (24-22, 19-21, 15-8), Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA) 1-2 (21-18, 14-21, 23-25)

Ottavi di finale: Agatha/Rebecca (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-0 (21-16, 21-19), Alvarez/Moreno (ESP)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (22-24, 21-18, 12-15), Thamela/Victoria (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (19-21, 21-16, 11-15), Scoles/Flint (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 2-1 (19-21, 21-16, 15-13).

Quarti di finale: Agatha/Rebecca (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 2-0 (21-17, 21-11), Müller/Tillmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-16, 21-19), Mariafe/Clancy (AUS)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-23, 21-19, 9-15), Cannon/Kraft (USA)-Scoles/Flint (USA) 2-0 (21-0, 21-0)

Semifinali: Agatha/Rebecca (BRA)-Müller/Tillmann (GER), Cannon/Kraft (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Boermans/de Groot (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-15, 21-19), van de Velde/Immers (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-1 (21-11, 16-21, 15-10). Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-0 (21-12, 21-13). van de Velde/Immers (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-1 (21-19, 17-21, 15-7). Hörl/Horst (AUT)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-0 (21-19, 21-16), van de Velde/Immers (NED)-Boermans/de Groot (NED).2-0 (21-19, 21-15)

Pool C. Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-18, 21-18), Ehlers/Wickler (GER)-Burnett/McHugh (AUS) 1-2 (21-13, 16-21, 11-15). Ehlers/Wickler (GER)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11). Partain/Benesh (USA)-Burnett/McHugh (AUS) 2-0 (24-22, 21-17). Pfretzschner/Winter (GER)-Burnett/McHugh (AUS) 2-1 (25-23, 26-28, 15-7), Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-14, 21-19)

Pool B. Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-11, 21-16). Grimalt/Grimalt (CHI)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (21-16, 22-20). Grimalt/Grimalt (CHI)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (21-19, 17-21, 15-10). Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (23-25, 21-13, 15-10). Cherif/Ahmed (QAT)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (20-22, 19-21), Mol/Sørum, (NOR)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (24-22, 18-21, 28-26)

Pool A. Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (0-21, 0-21), George/Andre (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA) 0-2 (19-21, 18-21). Cottafava/Nicolai (ITA)-Arthur/Adrielson (BRA) 0-2 (0-21, 0-21), George/Andre (BRA)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (21-15, 18-21, 14-16). Bryl/Łosiak (POL)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-0 (25-23, 21-18), George/Andre (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-0, 21-0)

Ottavi di finale: Partain/Benesh (USA)-Hörl/Horst (AUT), Arthur/Adrielson (BRA)-Herrera/Gavira (ESP), George/Andre (BRA)-Grimalt/Grimalt (CHI), Pfretzschner/Winter (GER)-Boermans/de Groot (NED)