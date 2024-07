Basket: Simone Fontecchio, rinnovo biennale con i Detroit Pistons

Ci saranno ancora i Detroit Pistons nel futuro NBA di Simone Fontecchio. Come riporta Adrian Wojnarowski della ESPN, infatti, il ventottenne pescarese resterà nella lega professionistica americana con un biennale da 16 milioni di dollari che lo lega alla franchigia della Motor City.

Una volta giunto ai Pistons, Fontecchio si è riuscito a mettere in mostra con 15.4 punti di media e il 42,6% da tre. Era arrivato a seguito di una trade nella quale gli Utah Jazz, all’apparenza incomprensibilmente, avevano deciso di spedirlo altrove. Buon per Detroit, che in un anno senza ambizioni si è ritrovata con un giocatore importante come base di ricostruzione per il futuro.

L’accordo è stato concluso dall’agente di Fontecchio, Sam Goldfeder (Excel Basketball), con Trajan Langdon, che dallo status di leggenda dei parquet in Europa è tornato dalla sua parte dell’oceano ed è diventato presidente dei Pistons.

L’abruzzese, quest’estate, non ha potuto disputare il Preolimpico con l’Italia a causa di un infortunio a un piede. Inizialmente sottovalutato, si è in realtà rivelato qualcosa di abbastanza grave da costringerlo a fermarsi prima per la stagione e poi anche per il seguito, obbligandolo a non andare a San Juan.