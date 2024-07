Basket, Sergio Scariolo: “L’Italia, a differenza della Spagna, ha giocatori con un ciclo olimpico davanti”

Sergio Scariolo è riuscito a portare la Spagna nuovamente alle Olimpiadi. Le Furie Rosse probabilmente non sono nel loro miglior momento storico, ma restano sempre una nazionale che può giocarsi traguardi importanti e che sa raggiungere risultati di alto livello. La qualificazione per Parigi 2024 è passata dalla vittoria nel Preolimpico di casa, battendo in finale le Bahamas, dove la Spagna ha mostrato tutta la sua esperienza in certe sfide.

Il CT delle Furie Rosse ha parlato in un’intervista al programma Tutti Convocati di Radio 24 proprio dell’ultimo Preolimpico e delle difficoltà nel qualificarsi alle Olimpiadi: “In Europa ci sono 10 squadre che possono esserci e devono guadagnarsela in tornei preolimpici difficili. Questo è stato uno dei tornei più duri della mia vita e per fortuna siamo riusciti a mettercelo alle spalle”

Scariolo è stato allenatore della Virtus Bologna fino all’inizio della scorsa stagione, ma non sembra avere ancora fretta di sedersi sulla panchina di qualche club: “Tornare in un club? Non ho frettissima, grazie al rinnovo con la Federazione posso allenare altri 4 anni e questo mi mette in una buona situazione per scegliere progetti interessanti, con gente di pallacanestro con cui intraprendere un percorso di crescita”

Infine un commento anche sulla nostra Nazionale: “A differenza della Spagna dove ci sono giocatori maturi alla fine dell’esperienza con la Nazionale, nessuno dell’Italbasket è alla fine, forse solo Gallinari, gli altri hanno ancora un altro ciclo olimpico davanti e sono giocatori che hanno uno spirito di squadra”