Basket, l’Italia U17 affonda la Turchia e sfiderà gli USA nella finale dei Mondiali!

L’Italia del basket giocherà una finale mondiale. L’Under 17 allenata da Giuseppe Mangone sarà in campo per l’iride dopo aver battuto la Turchia con un netto 90-63, andando così a vendicare la sconfitta in rimonta nella fase a gironi. Diventa dunque una bella prova di maturità per gli azzurrini, con cinque uomini in doppia cifra (Garavaglia 18, Ceccato 17, Perez 14, Mathis e Lonati 12). Ora però una montagna insormontabile, rappresentata dagli Stati Uniti guidata dai due recruit con vista NBA Cameron Boozer e Koa Peat.

Primi minuti in equilibrio, poi sale in cattedra la difesa azzurra, che mette le mani sulle linee di passaggio facendo andare via il contropiede: Mathis e Perez siglano un parziale di 9-2 che fanno volare l’Italia sul 7-16 al 6′. La Turchia prova a riportarsi sotto con un controbreak di 8-3 firmato Onat e Turkoglu, ma i liberi di Ceccato e la conclusione dalla media di Carnevale chiudono il primo parziale sul 23-15.

Si segna con il contagocce in avvio di secondo quarto, che viene scosso dalla schiacciata a rimorchio di Suigo che dà agli azzurri la prima doppia cifra di vantaggio (17-28 al 14′), ma i turchi tornano in scia con Kocagozoglu e Ustun. Ma negli ultimi tre minuti è una vera e propria mattanza, offensiva e difensiva: l’Italia alza i giri del motore e lucrando tanti liberi con falli su tiri da tre punti, mette su un colpo da 14-2 che spacca la partita: è 26-42 all’intervallo.

E dalla scoppola del finale di secondo quarto, la Turchia non si riprende più. Poteva essere un film già visto, proprio contro gli stessi avversari qualche giorno fa che riemersero dal -15, invece Mathis e compagni dimostrano di aver imparato la lezione: piano piano vanno ad ampliare il loro vantaggio, con gli avversari che toccano al massimo il -13 in avvio di terzo quarto. Diventa una passeggiata, con l’Italia arriva fino al +27 finale, per andarsi a giocare un sogno chiamato Mondiale.