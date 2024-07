Basket, l’Italia rischia lo stesso fallimento del calcio. Squadra senza né capo né coda nella sconfitta con Porto Rico

L’estate dello sport italiano si è appena macchiata del fallimento totale della nazionale di calcio agli Europei in Germania, con la cocente eliminazione agli ottavi contro la Svizzera dopo un percorso comunque molto deludente. C’è un’altra squadra che rischia di veder mancare completamente il suo obiettivo ed è l’Italbasket. Gli azzurri si troveranno a giocare domani contro la Lituania per restare in vita nel Preolimpico di San Juan e avere così ancora una chance di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La portata delle due delusioni tra calcio e basket (al momento solo ipotetica) non è sicuramente la stessa, perchè il disastro degli uomini di Spalletti sarebbe in ogni caso sicuramente molto più fragoroso, ma anche la formazione di Gianmarco Pozzecco era partita per il Porto Rico con l’obiettivo di arrivare almeno alla finale del Preolimpico contro la Lituania e di giocarsi poi il tutto per tutto probabilmente da sfavorita contro Sabonis e compagni.

Una partita che ci sarà, ma che arriverà prima di quanto si potesse sperare ed immaginare. La prestazione di questa notte contro Porto Rico è stata veramente deludente, soprattutto con un secondo tempo da dimenticare in fretta. Gli azzurri sembravano avere il controllo del match ed invece nel terzo e quarto quarto sono lentamente spariti dal campo, sovrastati dall’atletismo, dalla corsa, dall’intensità dei portoricani. L’Italia ha segnato appena dodici punti nell’ultima frazione (erano solo due a cinque minuti dal termine), finendo davvero nel peggiore dei modi una partita che è progressivamente scivolata dalle mani azzurre a quelle dei padroni di casa.

L’Italia si è limitata a cercare solo il tiro da tre, chiudendo con percentuali disastrose (8/30). La palla ha smesso di girare completamente nel secondo tempo, con la squadra che si è disunita proprio nel collettivo. In questi momenti si è sentita la mancanza di un giocatore come Simone Fontecchio, spesso capace di risolvere da solo certe situazioni. Ci si doveva appoggiare di più su Danilo Gallinari, ma la squadra è andata in confusione e si è persa.

Anche alcune rotazioni nel secondo tempo di Pozzecco hanno convinto poco ed ora il CT azzurro dovrà essere bravo a fare quello che non è riuscito a Luciano Spalletti: ritrovare il suo gruppo e vincere con il collettivo. L’Italbasket lo ha già fatto in passato e spesso è risorta quando meno ce lo si aspettava. Serve una nuova impresa per non dire già addio con troppo anticipo al sogno olimpico.