Basket, l’Italia attende rassicurazioni su Danilo Gallinari. Il possibile infortunio spaventa in vista della Lituania

L’Italbasket scenderà in campo domani sera (palla a due alle ore 22.00) contro la Lituania nella semifinale del Preolimpico di San Juan. Una partita fondamentale per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che spera di non trovarsi ulteriori brutte sorprese alla vigilia. Il riferimento è rivolto tutto alle condizioni fisiche di Danilo Gallinari, che ha abbandonato il campo nella sfida contro Porto Rico con qualche minuto d’anticipo per un possibile infortunio.

Ovviamente quando si parla di Gallinari la preoccupazione è sempre tanta visto lo storico davvero sfortunato del giocatore. Danilo è scivolato sotto il canestro di Porto Rico e subito ha riscontrato qualche problema. Gallinari è comunque andato in panchina sulle sue gambe (zoppicando), dove poi ha ricevuto immediatamente le cure dello staff medico.

Dalla nazionale non sta ancora trapelando nulla e magari nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. La speranza chiaramente è quella che Gallinari non si sia procurato nessun infortunio e che quello nel finale di partita con Porto Rico sia stato solo un grandissimo spavento.

Ovviamente la presenza del giocatore dei Milwaukee Bucks è fondamentale contro la Lituania. Tra le amichevoli e le due partite del girone del Preolimpico, Gallinari è sempre risultato il migliore in fase offensiva per l’Italia. Contro Sabonis e compagni servirà un’impresa alla squadra azzurra ed un’eventuale assenza del Gallo renderebbe il compito ancora più arduo.