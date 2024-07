Basket, la Virtus Bologna annuncia il roster per il 2024-2025 e smentisce le voci di cessione societaria

Serata intensa per la Virtus Bologna: sul sito ufficiale della squadra emiliano-romagnola ieri sera è stato comunicato il roster ufficiale della stagione ventura ed è stata fatta chiarezza su alcune voci che circolavano sulla cessione del 55% delle quote societarie a un gruppo di azionisti israeliani.

Con una nota ufficiale le V nere hanno rispedito al mittente ogni voce di trattativa: “Virtus Pallacanestro Bologna, in seguito ad alcune notizie riportate su alcuni media nazionali ed internazionali, comunica che non è in atto alcuna cessione delle quote societarie e non c’è nessuna trattativa in essere”.

Inoltre è arrivato l’annuncio del roster ufficiale che nei prossimi giorni potrà essere implementato ulteriormente. “L’amministratore Delegato di Virtus Pallacanestro Bologna Luca Baraldi e il Direttore Generale Paolo Ronci – si legge nel comunicato ufficiale – comunicano il roster della stagione sportiva 2024/2025, ad oggi 20 luglio 2024. Ci saranno ulteriori novità in entrata che verranno comunicate nei prossimi giorni”.

Ecco i giocatori che faranno parte della rosa: Nicola Akele, Marco Belinelli, Devontae Cacok, Will Clyburn, Isaïa Cordinier, Momo Diouf, Andrejs Grazulis, Daniel Hackett, Matt Morgan, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Toko Shengelia, Riccardo Visconti, Ante Zizic. Un elenco a cui manca Rayjon Tucker, il cui passaggio in Emilia-Romagna è ancora in via di definizione.