Basket, la Germania piega il Brasile e stacca il pass per i quarti di finale alle Olimpiadi. Decisivi i 20 punti di Dennis Schröder

Secondo successo per la Germania nel basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! I tedeschi non tremano contro il Brasile vincendo per 73-86 e staccano così il pass per i quarti di finale, in un match deciso nel terzo quarto dopo aver chiuso il primo tempo in perfetta parità. Ora la sfida decisiva per il primo posto nel girone B contro la Francia padrona di casa in programma venerdì sera sempre a Lille (Francia).

20 punti e 6 assist di un efficacissimo Dennis Schröder, con 15 punti di Isaac Bonga e 14 di Andreas Obst per la Nazionale di coach Herbert. Tra i verde-oro guidati in panchina da ‘Aza’ Petrovic, invece, 18 punti di Yago Santos e 17 di Vitor Benite che però non sono bastati ad evitare il secondo ko consecutivo.

La Germania prova ad imprimere subito il ritmo (0-4), con il Brasile che pareggia prontamente i conti (4-4). Obst e Schröder doppiano i verde-oro (6-12), con Wagner che dal pitturato porta i tedeschi a +9 (6-17): time-out immediato dei brasiliani, che non riescono però a reagire trovandosi anche sotto di dodici lunghezze dopo il piazzato di Isaac Bonga che chiude il primo quarto sul 10-22.

Nel secondo parziale il Brasile torna sotto la doppia cifra di svantaggio con Bruno Caboclo (15-24), con Vitor Benite che arma benissimo il braccio ed accorcia fino al -4 (25-29). Johannes Voigtmann da due fa respirare la Germania (28-30), ma i sudamericani non mollano e mettono la freccia con la bomba di Gui Santos (31-30). Ci pensa Dennis Schröder a suonare la carica per il contro-sorpasso (37-40), con Yago Santos prima e Franz Wagner poi che pareggiano i conti prima dell’intervallo lungo (40-40).

Botta e risposta in avvio di ripresa (42-42), con la Germania che trova un break di 7-0 per tornare avanti con Theis e Schröder (42-49). Leo Meindl da tre tiene vivo il Brasile (47-51), con Isaac Bonga che schiaccia per il +7 (49-56). I tedeschi sembrano essere in controllo, con gli avversari che cercano di non perdere terreno: una penetrazione di Yago Santos, seguita da una del portabandiera teutonico alla cerimonia di apertura, fissano il punteggio sul 51-60 dopo 30’ di gioco.

Nel quarto conclusivo la Germania ristabilisce la doppia cifra di vantaggio con i liberi di Moritz Wagner (51-62), con Bonga che si dimostra efficace anche dall’arco (54-65). I campioni del Mondo provano a dare lo strappo decisivo con la bomba di Andreas Obst (56-70), con Isaac Bonga che lo emula poco dopo (57-73). Dias e Santos battono un colpo per il Brasile (62-75), con il numero 2 verde-oro che completa il 2+1 per provare a rosicchiare qualcosa (65-77). Franz Wagner inchioda la schiacciata che vale di fatto la vittoria (65-79), con il giocatore in forza agli Orlando Magic protagonista dei minuti conclusivi con cinque punti in fila: finisce 73-86 per la Germania, che vola ai quarti di finale ma prima affronterà la Francia per decidere il primo posto nel girone B.