Basket: Italia, prima comoda agli Europei Under 20 femminili. Turchia nettamente battuta all’esordio

Molto comodo l’esordio dell’Italia agli Europei Under 20 femminili a Vilnius (dove giocano le azzurre) e Klaipeda. Il viaggio in Lituania parte con una netta vittoria sulla Turchia per 74-46. Subito protagonista Matilde Villa, autrice di 16 punti, mentre sono 10 quelli di Carlotta Zanardi. Dall’altra parte 17 di Elif Istanbulloglu e 10 di Berfin Sertoglu. Prossimo impegno domani alle 19:30 di fronte alla Finlandia.

Pronti via, e nel giro di tre minuti Osazuwa mette insieme quasi da sola un parziale di 8-0 che fa partire molto bene l’Italia nell’arena che, normalmente, è di casa del Rytas Vilnius. Sertoglu, la più attesa delle turche, prova a dare una scossa alle compagne, ma l’Italia, tra le Villa, Arado e una convincente capacità a livello di passaggi, scappa via con agio. Il primo quarto finisce con un significativo 23-8.

Uno 0-7 quasi tutto marchiato Istanbulloglu prova a ridare alla Turchia del margine di rientro, ma è pronta la risposta in formato 5-0 di Caloro. La squadra turca dimostra di avere pochi mezzi contro il gioco azzurro, finendo sorpresa anche da alcuni cambi sulla pressione dalla rimessa con conseguenti palle perse. Sale in cattedra Matilde Villa, che non si fa problemi a lanciare il 34-17. Complessivamente fin troppo superiori le azzurre, che con Eleonora Villa, Piatti e Cancelli vanno sul 43-23 all’intervallo.

Nel terzo periodo, all’atto pratico, non cambia la musica: l’Italia gestisce con tranquillità in attacco, mentre in difesa fa giusto il necessario per tenere la Turchia a distanza di sicurezza. Con Zanardi si sfiorano i trenta punti di vantaggio alla metà del quarto, poi le turche qualcosa recuperano, rimanendo sempre però a un distacco elevato, sopra le venti lunghezze. Dal 59-34 un paio di liberi e una conclusione in layup di Erginay portano le squadre sul 59-38 con 10′ da giocare.

L’ultimo quarto, con la partita ormai in ghiaccio, non ha più particolari ragioni per fornire spunti utili. Da parte italiana c’è anche spazio per le giocatrici che si sono viste meno in campo (Lussignoli e Lucantoni), il che offre alle giocatrici più quotate un quantitativo di riposo in vista dei prossimi giorni. L’Italia continua ad aggirarsi tra i 20 e i 30 punti di vantaggio, chiudendo la pratica sul 74-50. In attesa che, nel giro di poche ore (alle 19:00), un altro Italia-Turchia, semifinale mondiale Under 17 maschile, prenda le mosse a Istanbul.

ITALIA-TURCHIA 74-50

ITALIA: E. Villa* 7, Lussignoli, Lucantoni 3, M. Villa* 16, Zanardi* 10, Caloro 5, Tomasoni 1, Arado* 4, Piatti 8, Bernardi 6, Cancelli 8, Osazuwa* 6. All. Piazza

TURCHIA: Erginay 2, Istanbulloglu* 17, Kaplan 1, Guven* 2, Akpinar 6, Sertoglu* 10, Ulufer, Yavuz* 2, Atli, Akarpa 3, Torgut* 4, Dalkilic 3. All. Memnun