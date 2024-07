Basket: Italia, le convocate per i Mondiali Under 17 in Messico

Si giocherà in Messico, dalla notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, la nuova edizione dei Mondiali Under 17 femminili. L’Italia debutterà alle 2:00 del nuovo giorno contro la Nuova Zelanda, per poi ripetersi contro Mali e Messico quando da noi sarà rispettivamente 15 e 17 luglio.

Giovanni Lucchesi, il decano degli allenatori in seno alla Federazione in tema di femminile, nonché un’autentica istituzione in fatto di settore giovanile, ha chiamato 12 giocatrici per i Mondiali che arrivano a Leon.

Si tratta di Francesca Baldassarre (La Spezia), Sveva Bernasconi, Giorgia Gorini (Costa Masnaga), Ilaria Cavazzuti (Parma), Beatrice Cerè, Emma D’Este, Isabel Hassan (Reyer Venezia), Marianna Zanetti (Famila Schio), Emma Volpato, Olivia Ostoni (Geas Sesto San Giovanni), Nicole Torresani (Sparta Bertrange), Emma Giacchetti (Campobasso).

Per dieci dodicesimi la squadra è la stessa che, nel 2023, aveva vinto la medaglia di bronzo agli Europei giocati a Smirne, in Turchia. Domani si chiuderà il raduno di Foligno per trasferirsi a Roma e poi arrivare a Leon, via Dallas. Assistenti di Lucchesi sono Fabio Frignani e una figura importante del basket femminile azzurro, Angela Gianolla, con Roberto Brunamonti come figura di alto rango a fare da capodelegazione. Nove giocatrici sono del 2007, poi della classe 2008 fanno parte Baldassarre e Zanetti, ed è 2009 (molto interessante peraltro) Hassan.