Basket, gli Stati Uniti vincono nettamente contro la Serbia alle Olimpiadi. Kevin Durant e LeBron James protagonisti

Gli Stati Uniti iniziano nel modo giusto la scalata all’oro nel basket alle Olimpiadi di Parigi 2024! La Nazionale americana batte nettamente la Serbia all’esordio nel gruppo C per 84-110, in un match messo in cassaforte soprattutto nel secondo tempo quando il margine ha superato le venti lunghezze.

LeBron James accarezza la tripla doppia con 21 punti, 7 rimbalzi e 9 assist insieme ad un Kevin Durant autore di 23 punti (21 soltanto nel primo tempo), con 15 punti di Jrue Holiday e 12 di Devon Booker. Per i serbi invece 20 punti e 8 assist di Nikola Jokic ma non bastano alla squadra di coach Pesic ad evitare il ko, con 14 punti di Bogdan Bodganovic.

La Serbia cerca di mettere subito pressione agli Stati Uniti con un parziale di 8-2 firmato Avramovic-Petrusev, con Steph Curry che brucia la retina (10-5). Sale in cattedra anche Devin Booker con due triple consecutive (12-11), con LeBron James che grazie al 2+1 mette la freccia per gli USA (12-14). La Serbia reagisce prontamente con un break di 8-0 (20-14), ma Kevin Durant si alza dalla panchina e si prende la scena con due bombe per ribaltare l’inerzia (20-23). Un appoggio di Anthony Edwards vale il 20-25 alla prima sirena.

Nel secondo quarto continua il momento positivo dell’ala in forza ai Phoenix Suns, che aggiorna costantemente il bottino personale portando gli States a +7 (23-30). Micic segna in uscita dal time-out chiamato da Pesic, ma ci pensa ancora Kevin Durant a scuotere il tabellino (25-35). Nikola Jokic tiene la Serbia sotto la doppia cifra di svantaggio a metà frazione (32-40). Il centro dei Denver Nuggets si dimostra buon tiratore dall’arco (36-40), ma LeBron James prima e Steph Curry ristabiliscono le gerarchie (36-46). Bogdan Bogdanovic da tre tiene a contatto i balcanici (47-50), ma uno scatenato Kevin Durant piazza le zampate del 49-56 con cui si chiude il primo tempo – 21 punti in 8’39” sul parquet per lui, che non si presentava in perfetta forma alle Olimpiadi.

Nella ripresa i campioni olimpici in carica partono bene con un break di 5-0 (49-63), con la Nazionale di Steve Kerr che rimane sopra le dieci lunghezze di margine grazie a LeBron James (57-69). E’ancora la stella dei Los Angeles Lakers a rendersi protagonista in questo frangente (59-73), con Nikola Jokic che in semi-gancio cerca di scuotere i compagni (63-76). Bam Adebayo va a bersaglio con lo step back (65-82), con Anthony Edwards che segna il canestro del 65-84 con cui va in archivio anche il terzo quarto.

Bam Adebayo inaugura le marcature dell’ultima frazione con la schiacciata del +21 (65-86), con gli Stati Uniti che prendono il largo senza concedere il fianco alla Serbia. I vice-campioni del mondo uscenti non riescono a contenere l’attacco statunitense senza però impensierire la difesa a ‘stelle e strisce’, con il solo Nikola Jokic che cerca di tenere a galla i compagni (73-86). La compagine di coach Steve Kerr non intende calare l’intensità, con Jhrue Holiday perfetto dalla lunga distanza (73-89). Bogdan Bogdanovic batte un colpo (79-93), ma si tratta solo di un ultimo sussulto perché gli Stati Uniti sfondano anche quota cento punti segnati grazie alla bomba di Devin Booker (79-101). Ci pensa LeBron James a mettere il sigillo finale sul 84-110 con cui gli Stati Uniti battono la Serbia nel loro primo match delle Olimpiadi di Parigi 2024!