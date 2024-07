Buona la prima per Pozzecco: “All’inizio ero nervoso. Abbiamo un sogno da realizzare”

Buona la prima per l’Ital-basket, impegnata nel Preolimpico di San Juan. La formazione allenata da coach Gianmarco Pozzecco ha interpretato come doveva la prima sfida ampiamente alla propria portata contro il Bahrain, dominando la nazionale asiatica. Un match che non ha avuto storia, come rappresentato dallo score finale di 114-53.

Danilo Gallinari e Nicolò Melli sono stati i migliori realizzatori della compagine nostrana con 14 punti a referto. Tanti giocatori in doppia cifra: i 13 punti (oltre a 8 rimbalzi) di Achille Polonara, gli 11 punti di Awudu Abass, Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani e i 10 punti di Stefano Tonut. Per il Bahrain Ahmed Haji si è tolto la soddisfazione di chiudere con 12 punti.

“All’inizio della gara ero un po’ nervoso perché non stavamo giocando bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così“, ha ammesso Pozzecco dopo la partita. “Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo“, ha aggiunto l’allenatore della Nazionale.

Un piccolo assaggio in vista di impegni più complicati. Gli azzurri torneranno in scena giovedì 4 luglio alle ore 20.30 locali (ore 2.30 del 5 luglio in Italia) per affrontare i padroni di casa del Portorico, indubbiamente la partita più complicata del girone B. Bahrain e portoricani si affronteranno invece il 3 luglio alle ore 20.30 locali (il 4 luglio in Italia, ore 2.30). Una vittoria permetterebbe all’Italia di chiudere al primo posto nel raggruppamento e di evitare con ogni probabilità la semifinale contro la temibile Lituania.