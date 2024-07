Basket femminile, l’Italia batte nettamente la Serbia negli ottavi degli Europei U20. Eleonora Villa superlativa

L’Italbasket Under 20 femminile continua a volare agli Europei di categoria di Vilnius (Lituania)! Le ragazze di coach Piazza battono nettamente la Serbia per 91-63 e volano così ai quarti dove incroceranno la vincente di Lettonia-Portogallo. Match mai in discussione per le azzurre, che sono rimaste davanti nel punteggio dalla palla a due fino alla sirena finale.

Eleonora Villa si prende la copertina con una prestazione monstre da 32 punti, ben coadiuvata dalla sorella Matilde che chiude con 18 punti. Per le serbe invece 13 punti di Jevtovic e 12 equamente divisi tra Nestorov, Piljevic e Milanovic.

Primo quarto subito scoppiettante con tre triple di Eleonora Villa (9-3), con Osazuwa che porta l’Italia in doppia cifra di vantaggio (13-3). Nestorov prova a scuotere le compagne (13-5), ma le azzurrine non alzano il piede dall’acceleratore: doppia bomba di Eleonora Villa e Carlotta Zanardi per il +11 (19-8). Nestorov risponde dall’arco (21-15), ma una scatenata Eleonora Villa già in doppia cifra porta l’Italia sul 26-17 alla prima sirena.

Nel secondo parziale s’iscrive al tabellino anche Matilde Villa (32-17), con la Serbia che cerca timidamente di colmare il gap affidandosi a Jevtovic (34-23). Due liberi di Carlotta Zanardi valgono il +15 (38-23), con ancora Eleonora Villa che brucia la retina rispondendo a Piljevic (41-26). Un altro canestro pesante di Zanardi fissa il punteggio sul 44-28 all’intervallo lungo.

Polveri bagnate in avvio di ripresa, con le avversarie che riescono a piazzare un mini-break di 5-0 (44-33). Ci pensa Matilde Villa a sbloccare l’Italia col 2+1 per il +13 (46-33), emulata da Adele Cancelli per il 54-37 a meno di quattro minuti dalla terza sirena. La Serbia non riesce a tenere il contatto con l’Italia, trascinata da una strepitosa Eleonora Villa che sale a quota trenta punti dopo la bomba del +21 (63-42). Milanovic batte un colpo per le balcaniche (65-44), con la tripla di Sophia Lussignoli che chiude il terzo quarto sul 68-47 in favore delle ragazze di coach Piazza.

Ultima frazione che si apre nel segno di Ilaria Bernardi (76-47), con l’Italia che non cala intensità e continua ad aumentare il vantaggio: una tripla di Beatrice Caloro ed un piazzato di Matilde Villa portano le azzurrine a +33 (80-47), con Jevtovic ultima delle balcaniche ad arrendersi per cercare di rendere meno pesante il passivo (84-52). Milanovic va fin in fondo (87-59), con Adele Cancelli che deposita il pallone in fondo alla retina per il +40 (89-59). Un piazzato per parte di Piatti e Marojevic sigla il 91-63 con cui l’Italia travolge la Serbia e vola ai quarti di finale dell’Europeo Under 20 di basket femminile!