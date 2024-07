Basket femminile: EuroCup 2024-2025, ci sono Campobasso, Geas, Sassari e Battipaglia per l’Italia

Sono state svelate oggi le partecipanti alla prossima edizione di EuroCup femminile. La stagione 2024-2025 vedrà al via ben 48 squadre nella regular season: 40 per accesso diretto, 5 provenienti dal turno di qualificazione e le 3 che non avranno avuto accesso all’Eurolega sempre dalle qualificazioni.

In totale sono ben 5o le squadre che si sono registrate per la seconda competizione continentale. Queste sono le partecipanti alla stagione regolare: le tre perdenti del turno di qualificazione di Eurolega, Galatasaray Cagdas Faktoring (Turchia), BLMA, Charnay Basket Bourgogne Sud, LDLC ASVEL Feminin, Tarbes GB (Francia), Spar Girona, Hozono Global Jairis CB, Movistar Estudiantes, IDK Euskotren (Spagna), Sopron Basket, NKA Universitas PEAC (Ungheria), La Molisana Campobasso, Geas Sesto San Giovanni (Italia), KP TANY Brno, Levhartice Chomutov (Cechia), InvestInTheWest Enea Gorzow, VBW Gdynia, MB Zaglebie Sosnowiec, AZS UMCS Lublin (Polonia), Kangoeroes Basket Mechelen, Castors Braine, Basket Namur Capitale (Belgio), Panathinaikos A.C., Proteas Voulas AEO (Grecia), Caledonia Gladiators (Gran Bretagna), TTT Riga (Lettonia), Elitzur Landco Ramla (Israele), ACS Sepsi-SIC (Romania), Piestanske Cajky (Slovacchia), SL Benfica, Sportiva/AzorisHotels (Portogallo), BCF Elfic Fribourg (Svizzera), Stella Rossa Belgrado (Serbia), ALBA Berlino, Rutronik Stars Keltern (Germania), KIBIRKSTIS Vilnius, BC Neptunas-Amberton (Lituania), Yerevan Foxes (Armenia), AEL Limassol WBC (Cipro), Peli-Karhut (Finlandia), le 5 vincitrici del turno di qualificazione

Saranno dieci le formazioni a giocarsi le qualificazioni. Di seguito il loro novero:

Teste di serie: Baxi Ferrol (Spagna), Banco di Sardegna Dinamo Sassari (Italia), Bodrum Basketbol (Turchia), CS Universitatea Cluj-Napoca (Romania), UFAB 49 (Francia)

Non teste di serie: GiroLive Panthers Osnabruck (Germania), Iraklis SC (Grecia), O.ME.P.S. Battipaglia (Italia), Pas Giannina (Grecia), TFSE-MTK Budapest (Ungheria)

Per quanto riguarda le squadre italiane, Campobasso ci riprova dopo aver già assaggiato il panorama europeo tre stagioni fa, perdendo nelle qualificazioni. Il nome pesantissimo, a livello continentale, è quello del Geas, che vede rivivere i fasti degli Anni ’70, quelli d’oro, culminati con la Coppa dei Campioni (odierna Eurolega) del 1978, epoca di Mabel Bocchi e Rosi Bozzolo. Quanto a Sassari, si tratta di una presenza ormai costante nel panorama continentale. Prima volta europea invece per Battipaglia, che sta cercando di riscattare una stagione da 3 sole vittorie in campionato con una campagna acquisti di buon valore. Il sorteggio di qualificazioni e regular season si terrà a Monaco di Baviera il 18 luglio.