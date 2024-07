Basket, EuroCup femminile 2024-2025: sorteggiati gironi e qualificazioni con quattro squadre italiane al via

Il sorteggio dei gironi e dei turni di qualificazione di EuroCup femminile 2024-2025 ha visto coinvolte 4 squadre italiane, un numero davvero alto e che testimonia la volontà di queste società di farsi valere a livello europeo proprio nel momento più difficile da vari anni a questa parte del femminile nel nostro Paese.

Questo l’esito dell’urna che ha diviso i vari club in 12 gironi da 4, cui si aggiungeranno le vincitrici delle qualificazioni e le perdenti del turno di accesso all’Eurolega:

Gruppo A: LDLC ASVEL Feminin (FRA); InvestInTheWest Enea Gorzow (POL); Levhartice Chomutov (CZE); AEL Limassol (CYP)

Gruppo B: AZS UMCS Lublino (POL); Panathinaikos A.C. (GRE); Hozono Global Jairis (ESP); Vincente Qualificazione 5

Gruppo C: ACS Sepsi-SIC (ROU); Stella Rossa (SRB); IDK Euskotren (ESP); AEO Proteas Voulas (GRE)

Gruppo D: BLMA (FRA); BCF Elfic Fribourg (SUI); Caledonia Gladiators (GBR); Neptunas-Amberton (LTU)

Gruppo E: Sopron Basket (HUN); Piestanske Cajky (CZE); Charnay Basket (FRA); Vincente Qualificazione 2

Gruppo F: Perdente Qualificazione Eurolega 2; Castors Braine (BEL); Rutronik Stars Keltern (GER); Peli-Karhut (FIN)

Gruppo G: Perdente Qualificazione Eurolega 1; Movistar Estudiantes (ESP); Tarbes Gespe Bigorre (FRA); Vincente Qualificazione 4

Gruppo H: VBW Gdynia (POL); Elitzur Landco Ramla (ISR); Kibirkstis Vilnius (LTU); ALBA Berlino (GER)

Gruppo I: TTT-Riga (LAT); Kangoeroes Mechelen (BEL); MB Zaglebie Sosnowiec (POL); Vincente Qualificazione 1

Gruppo J: Galatasaray Cagdas Factoring (TUR); KP TANY Brno (CZE); Sportiva/AzorisHotels (POR); Vincente Qualificazione 3

Gruppo K: Perdente Qualificazione Eurolega 3; Basket Namur Capitale (BEL); SL Benfica (POR); GEAS Basket (ITA)

Gruppo L: Spar Girona (ESP); NKA Universitas Pecs (HUN); La Molisana Campobasso (ITA); BC Yerevan Foxes (ARM)

Così, invece, i turni di qualificazione, che si giocheranno su gare di andata e ritorno il 19 e 26 settembre, che andranno a completare il lotto di ben 48 squadre partecipanti alla stagione regolare:

Qualificazione 1: BDS Dinamo Sassari (ITA) vs PAS Giannina (GRE)

Qualificazione 2: Bodrum Basketbol (TUR) vs GiroLive Panthers Osnabruck (GER)

Qualificazione 3: BAXI Ferrol (ESP) vs O.ME.P.S. Battipaglia (ITA)

Qualificazione 4: Universitatea Cluj (ROU) vs Iraklis Salonicco (GRE)

Qualificazione 5: UFAB 49 (FRA) vs TFSE-MTK (HUN)