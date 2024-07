Baseball: quarti di finale indirizzati per Parma, Bologna e Macerata. San Marino-Grosseto 1-1

Si concludono le prime parti delle serie di quarti di finale dei playoff scudetto per quanto riguarda il baseball. La Serie A vede tre serie sul 2-0, quelle tra Parma e Nettuno, tra Bologna e Reggio Emilia e tra Macerata e BSC Grosseto. 1-1, invece, tra San Marino e BBC Grosseto.

Se in gara-1 Parma è stata letteralmente trascinata sul 9-1 da un magnifico Matteo Bocchi, ancora allo Steno Borghese, in gara-2, è molto più importante il livello di lotta: all’atto pratico decide un singolo di Luis Gonazalez nel sesto inning, che manda a segno Alex Liddi.

Per quel che riguarda l’UnipolSai Bologna, la Fortitudo in gara-1 necessita solo di un paio di doppi nel terzo inning per vincere 4-2 contro la Palfinger. Poi la Fortitudo gestisce anche in gara-2, con la settima ripresa decisiva con i singoli di Bertossi, Martina e Richardson per il 3-0.

Chi la sta mettendo molto facile è Macerata, vittoriosa sul Big Mat Grosseto a doppia mandata. Prima il 5-2 di gara-1, poi il nettissimo 11-1 di gara-2 che sostanzialmente fa capire dove può andare a finire la serie.

Infine, San Marino riscatta la clamorosa sconfitta per 3-4 contro il New Energy Grosseto in gara-1, “lanciata” da Garbella in buona sostanza, con un enorme 14-2 che suona tanto di rabbia in gara-2.