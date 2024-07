Baseball: New Energy Grosseto qualificata per i quarti di finale

Con due vittorie nettissime nei confronti dell’Itas Mutua Rovigo, la BBC New Energy Grosseto è la settima squadra che farà ufficialmente parte dei quarti di finale dei playoff scudetto. Battuta Rovigo, dopo il 19-2 di ieri, con un altro sonante 8-1.

Della partita ben poco da dire, se non che il poco equilibrio che c’è si vede nell’inning d’apertura, con singoli scambiati tra Martini e Bruno per l’1-1. Di qui in avanti, anzi dalla terza ripresa in poi, è solo Grosseto.

Del resto, è Martini a far partire la festa del fuoricampo: ce ne sono tre nello stesso inning, per complessivi quattro punti che spaccano in due il confronto. Salvatore, poi, manda Nosti a segno nella quarta ripresa ed è 6-1, che diventa 8-1 prima con il doppio a sinistra di Tomsjansen e poi con Chelli che realizza nonostante Barcelan e Herrera cadano in un doppio gioco. 8-1, ed è questo il finale.

Per una Grosseto che vince, ce n’è un’altra che fa esattamente lo stesso. Ed è il BSC Big Mat, che non si fa problemi nel cominciare la sua serie di secondo turno preliminare vincendo gara-1 contro la Camec Collecchio con un roboante 8-0.