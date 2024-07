Baseball: la Big Mat passeggia su Collecchio e accede ai quarti di finale in Serie A

Tutto facile per la Big Mat BSC Grosseto. La compagine toscana ha infatti vinto per 2-0 la serie valida per il turno preliminare alla seconda fase della Serie A 2024 di baseball, regolando Collecchio con un sonoro 12-4. In virtù del risultato gli uomini di Stefano Cappuccini hanno agguantato un posto tra le prime otto della classe, relegando gli avversari alla Poule salvezza.

Il match si sblocca subito al secondo turno, quando la Big Mat marca i primi due punti, preludio di una terza ripresa dove ha messo a referto ben cinque sigilli. Se nello stesso attacco Collecchio riesce a rispondere marcando tre timbri, sarà dal quarto inning in poi che i toscani prenderanno definitivamente il largo, andando sul 10-3 e, successivamente, sul 12 a 4.

Già dalla prossima settimana cominceranno quindi i quarti di finale, che vedranno confrontarsi in prima battuta Parmaclima e Nettuno, oltre che Bologna e Reggio. Rays. L’inizio dei match è previsto per le 20:30 del 26 luglio.

La Poule retrocessione partirà invece la giornata successiva, il 27 luglio, e prevederà le sfide tra Fiorentina e Padule e tra Nettuno e Modena.