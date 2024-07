Baseball: Italia, terza vittoria agli Europei Under 18 2024. Travolta la Croazia

A Regensburg, in Germania, gli Europei Under 18 proseguono in modo positivo per l’Italia. La squadra guidata dal manager Guglielmo Trinci porta a casa un 14-0 conto la Croazia con tanto di manifesta alla quinta ripresa, evidentemente recependo l’input proprio di Trinci dopo la partita di ieri.

Davvero pochissima la storia fin da subito, con otto punti arrivati già nel primo attacco. in particolare, ci sono i singoli-punto di Mazzanti e Cornelli, il doppio da tre di Di Persia, il triplo da uno di De Cristian e il triplo da due di Barbona. In breve, una tempesta sopra il partente croato Sabol.

Mentre per Taucer (e poi Mengoli) è tutto facile nel gestire la situazione, l’Italia continua a macinare punti. Ne entrano due nel secondo inning, su volata di sacrificio di De Cristan e poi su errore difensivo. Infine arrivano un singolo e un doppio, entrambi da due punti, nella terza ripresa, di Magnani e Di Persia rispettivamente. Non accade più null’altro e la questione è risolta. Domani alle 19:30 la Spagna.

Così Trinci a fine gara: “Sono contento perché abbiamo fatto la partita che avevamo programmato. Subito forte al primo inning, con otto punti, l’abbiamo poi gestita fino a portarla a una possibile manifesta, così abbiamo risparmiato due lanciatori. Ho fatto giocare tutti, per fargli almeno due turni alla battuta. Alla fine, dopo aver fermato Di Persia in terza, ho fatto fare anche un inning anche a un position player, in modo che possiamo contare anche su di lui. Per la Spagna è l’unica chance, per loro è decisiva, mentre noi abbiamo anche la partita di venerdì con la Germania. Noi ci siamo preparati, dopo la vittoria della Germania di martedì, per dare tutto. Gli spagnoli sono ragazzi che non mollano mai, vedranno cara la pelle, come noi. Sarà una bella partita, ma, ripeto, decisiva solo per loro“.