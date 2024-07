Baseball, cominciano i quarti di finale in Serie A: bene Parma e Bologna, cade San Marino

Si comincia a fare sul serio nella Serie A 2024 di baseball, massimo Campionato Italiano che ha inaugurato quest’oggi la seconda fase, quella ad eliminazione. Certezze e qualche sparuta sorpresa nella gara-1 dei quarti di finale, dove a colpire è stato il K.O di San Marino in casa della BSC Grosseto.

La New Energy infatti è riuscita ad imporsi di misura per 3-4 sulla quotata squadra di Doriano Bindi, sfruttando i tre punti messi a referto nel quarto inning. L’altro team toscano invece, la Big Mat, ha dovuto cedere il passo a Macerata per 5-2.

Tutto facile poi per Parmaclima, team che si è imposto per 9-1 su Nettuno. Bene infine L’UnipolSai Bologna che, grazie a un quinto inning da due punti, ha superato Reggio per 4-2.

Domani, sabato 27 luglio, si svolgeranno le rispettive gare-2