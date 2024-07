Badminton, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 31 luglio, tv, streaming

Ancora una giornata per larga misura dedicata ai gironi in chiave Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il badminton. Nella capitale parigina si decideranno parecchi destini quest’oggi, e in un’occasione ci sarà anche da parlare d’Italia.

Già, perché Giovanni Toti cercherà un’impresa che è ai limiti dell’impossibile, vale a dire superare il numero 1 del mondo, il cinese Shi. Impegnati anche i big europei, come Axelsen al maschile e Marin al femminile, mentre per quanto riguarda il doppio misto si va a dare avvio ai quarti di finale.

I tornei olimpici di badminton si svolgeranno fino a lunedì 5 agosto. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BADMINTON PARIGI 2024 OGGI

SESSIONE MATTUTINA

Ore 8:30 Eun (KOR)-Goh (MAL) – Singolare femminile, gruppo H

Ore 8:30 Zhang (USA)-Nguyen (VIE) – Singolare femminile, gruppo K

Ore 8:30 Yamaguchi (JPN) [5]-Li (CAN) – Singolare femminile, gruppo C

NP Ore 9:20 Pusarla (IND)-Kuuba (EST) – Singolare femminile, gruppo M

NP Ore 9:20 Zilberman (ISR)-Dahal (NEP) – Singolare maschile, gruppo P

NP Ore 9:20 Cordon (GUA)-Carraggi (BEL) – Singolare maschile, gruppo L

NP Ore 9:20 Axelsen (DEN) [2]-Nguyen (IRL) – Singolare maschile, gruppo P

NP Ore 10:10 Christie (IDN) [3]-Sen (IND) – Singolare maschile, gruppo L

NP Ore 10:10 Vitidsarn (THA) [8]-Koljonen (FIN) – Singolare maschile, gruppo C

NP Ore 10:10 Shi (CHN) [1]-Toti (ITA) – Singolare maschile, gruppo A

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 14:00 Astrup/Rasmussen (DEN) [2]-Hoki/Kobayashi (JPN) – Doppio maschile, gruppo D

Ore 14:00 Liu/Ou (CHN)-Lee/Wang (TPE) – Doppio maschile, gruppo D

Ore 14:00 Marin (ESP) [4]-Darragh (IRL) – Singolare femminile, gruppo L

NP Ore 14:50 Nishimoto (JPN)-Yang (CAN) – Singolare maschile, gruppo D

NP Ore 14:50 Tai (TPE) [3]-Intanon (THA) – Singolare femminile, gruppo E

NP Ore 14:50 Lee (MAL) [7]-Abian (ESP) – Singolare maschile, gruppo G

NP Ore 15:40 Ohori (JPN)[8]-Castillo Salazar (PER) – Singolare femminile, gruppo J

NP Ore 15:40 Chou (TPE)-Lee (HKG) – Singolare maschile, gruppo I

NP Ore 15:40 Tunjung (IDN) [7]-Svabikova (CZE) – Singolare femminile, gruppo G

NP Ore 16:30 Antonsen (DEN) [4]-Dwicahyo (AZE) – Singolare maschile, gruppo E

NP Ore 16:30 Naraoka (JPN) [5]-Jeon (KOR) – Singolare maschile, gruppo J

NP Ore 16:30 Ginting (IDN)-T. J. Popov (FRA) – Singolare maschile, gruppo H

SESSIONE SERALE

Ore 19:30 An (KOR) [1]-Qi (FRA) – Singolare femminile, gruppo A

Ore 19:30 Chen (CHN) [2]-Blichfeldt (DEN) – Singolare femminile, gruppo P

Ore 19:30 Prannoy (IND)-Le (VIE) – Singolare maschile, gruppo K

NP Ore 20:20 Loh (IDN)-Canjura Artiga (ESA) – Singolare maschile, gruppo M

NP Ore 20:20 Li (CHN) [6]-Opeyori (NIG) – Singolare maschile, gruppo N

NP Ore 20:20 Tang/Tse (HKG)-Seo/Chae (HKG) [3] – Doppio misto, quarti di finale

NP Ore 21:10 Watanabe/Higashino (JPN) [4]-Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) – Doppio misto, quarti di finale

NP Ore 21:30 Zheng/Huang (CHN) [1]-Feng/Huang (CHN) [2] – Doppio misto, quarti di finale

NP Ore 21:30 Kim/Jeong (KOR)-Chen/Toh (MAL) – Doppio misto, quarti di finale

PROGRAMMA BADMINTON OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.