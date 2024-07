Tennis, Tartarini spiega come Musetti gestirà la sovrapposizione tra Umago e le Olimpiadi

Questione di sovrapposizioni. Sta facendo discutere tra gli appassionati quanto stia accadendo questa settimana nel tennis. Il torneo a Cinque Cerchi comincerà domani, a Parigi, ma quanto sta accadendo a Umago (Croazia) tiene banco. Perché? L’evento sulla terra rossa croata avrà il suo epilogo domani, creando sulla carta un problema di “coesistenza” per i giocatori presenti e contemporaneamente iscritti alla rassegna olimpica.

Il riferimento è a Lorenzo Musetti, Jakub Mensik e a Francisco Cerundolo, semifinalisti a Umago e nel roster dei giocatori che calcheranno i campi del Roland Garros “olimpico”. Secondo il programma uscito ieri, infatti, Musetti dovrebbe giocare con Luciano Darderi e disputare l’ultimo match sul campo-8 nel torneo di doppio.

E quindi? Ci siamo rivolti a Simone Tartarini, coach del toscano e già presente a Parigi: “È una situazione un po’ particolare, ma le cose stanno così: Lorenzo giocherà oggi e se perde contro Mensik domani giocherà il doppio con Darderi, partendo domattina presto per Parigi con volo privato messo a disposizione dagli organizzatori; se vince e arriva in Finale a Umago giocherà domenica il torneo olimpico in doppio con Luciano“.

Sarà quindi tutto un po’ al limite, ma Tartarini è convinto che l’aver giocato in Croazia, oltre che per un contratto firmato con gli organizzatori, sia utile per riprendere confidenza sulla terra: “Aveva rinunciato ad Amburgo, per la semifinale a Wimbledon, quindi ha giocato in Croazia ed è stato anche funzionale a disputare partite sul rosso“, ha dichiarato il coach nostrano.

In più una nota da considerare per i Giochi: “Tra l’altro il meteo non è bellissimo e domani è prevista pioggia tutto il giorno e questo potrebbe aiutare ancora di più. Siamo un po’ stretti, ma si gioca. La programmazione è prevista per sabato solo in maniera indicativa, ma dipende da cosa farà stasera Lorenzo”.