ATP Umago, Lorenzo Musetti: “Sto ritrovando le sensazioni giuste, domani finale di alto livello”

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell’ATP 250 di Umago. Il carrarino ha lasciato appena cinque game a Jakub Mensik in semifinale e domani affronterà Francisco Cerundolo prima di volare domenica mattina a Parigi e proiettarsi quindi sulle Olimpiadi, nelle quali giocherà singolare e doppio insieme a Darderi.

Queste le sue dichiarazioni nell’intervista in campo: “Mi rivedo in Mensik quando avevo la sua età e facevo i primi risultati nel circuito ATP: è un giocatore di talento e sono sicuro e riuscirà a far strada. Nei giorni scorsi ha giocato delle ottime partite ed è in fiducia. Oggi ho giocato bene, ho gestito bene i momenti importanti e ho colpito bene la palla. Sto ritrovando le sensazioni giuste su questa superficie dopo alcune partite dure“.

“Cerundolo? Anche lui è in grande forma, ha giocato bene per tutto il torneo, oggi ha vinto contro Rublev e ieri ha battuto anche Sonego. Su questa superficie è molto pericoloso. Gioca un buon tennis, lui sarà sicuramente pronto alla partita di domani, penso che sarà una grande finale e una partita di alto livello e vedremo chi riuscirà a portare a casa il trofeo“.