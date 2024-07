ATP Umag 2024: Sonego fa e disfa, ma alla fine batte Poljicak nonostante i crampi

Mille emozioni e colpi di scena nel match chiudeva il programma odierno dell’ATP 250 di Umago. Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno del torneo croato, dopo aver battuto con estrema sofferenza il 20enne Mili Poljicak, numero 481 del mondo, alla seconda partita nel circuito maggiore della carriera. Il piemontese, bloccato anche dai crampi nel finale, si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo tre ore e diciotto minuti di gioco. Adesso Sonego affronterà il francese Alexandre Muller, che ha eliminato ieri Matteo Arnaldi.

Poljicak esce dal campo con tanta amarezza, ma con la consapevolezza di aver mostrato di avere un buon talento, come sottolineato dai 40 vincenti messi a segno. Sono 32 quelli dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati dell’avversario (12 contro 23).

Sonego ha subito una palla break in suo favore, ma Poljicak riesce ad annullarla con un ottimo dritto. Il break arriva comunque per il piemontese nel quinto game, con Sonego che trova la risposta vincente sul 30-40. L’azzurro toglie ancora la battuta nel settimo gioco al croato, andando poi a prendersi il primo set in proprio favore per 6-2.

Sembra una partita abbastanza in discesa per il nativo di Torino, ma incredibilmente cambia tutto. Poljicak comincia a concedere pochissimo al servizio e nel sesto game si procura due palle break, e sulla seconda il croato si prende il punto a rete. Il croato ha l’occasione di servire per il set nel nono game, ma sul 40-30 sbaglia una comodissima volée e poi stecca il dritto sulla palla del controbreak conquistata da Sonego. Il piemontese annulla anche un set point nel dodicesimo game e si garantisce il tiebreak, che viene, però, dominato per 7-1 da Poljicak.

Si va al terzo set ed anche il pubblico croato presente sugli spalti comincia a credere nell’impresa del giovane beniamino, che spesso chiede l’incitamento dei tifosi. Non ci sono palle break da entrambe le parti e la normale conseguenza è il tiebreak, dove succede veramente di tutto. Sonego è avanti 5-2, ma si ferma per i crampi, con il medico che non può comunque intervenire. Poljicak rimonta e si porta 6-5, ma l’azzurro annulla il primo match point. Il croato ne ha un secondo, ma Sonego trova un dritto miracoloso sulla riga. Poljicak annulla un match point al piemontese, che sul 9-9 non riesce quasi a cambiare campo per i crampi. Come già altre volte accade che l’infortunato riesce a vincere incredibilmente la partita: Sonego, da fermo, tira due dritti vincenti e chiude 11-9, regalandosi il passaggio al prossimo turno ed una vittoria comunque importante per il modo in cui è arrivata.