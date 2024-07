ATP Umag 2024, risultati 22 luglio: Dusan Lajovic e due azzurri avanzano, out Tomas Machac

Prosegue il primo turno del Croatia Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Umago, in Croazia: in casa Italia si registrano le vittorie di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il primo regola l’argentino Mariano Navone, numero 6 del seeding, con lo score di 6-2 6-3, il secondo piega la wild card croata Mili Poljičak per 6-2 6-7 (1) 7-6 (9).

Il brasiliano Thiago Monteiro rimonta e batte il ceco Tomáš Macháč, testa di serie numero 7, con lo score di 3-6 6-3 6-4, così come la wild card croata Matej Dodig elimina il qualificato transalpino Enzo Couacaud con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.

Il ceco Jakub Menšík regola l’australiano Alexei Popyrin per 6-3 6-2, mentre il serbo Dušan Lajović piega il qualificato austriaco Filip Misolic con lo score di 6-4 3-6 6-2, infine il derby tra qualificati argentini va a Marco Trungelliti, che batte in rimonta il connazionale Guido Andreozzi col punteggio di 4-6 6-3 6-2.

ATP 250 UMAGO 2024 – RISULTATI 22 LUGLIO

Thiago Monteiro b. Tomáš Macháč (7) 3-6 6-3 6-4

Matej Dodig (WC) b. Enzo Couacaud (Q) 3-6 6-3 6-2

Lorenzo Sonego b. Mili Poljičak (WC) 6-2 6-7 (1) 7-6 (9)

Jakub Menšík b. Alexei Popyrin 6-3 6-2

Flavio Cobolli b. Mariano Navone (6) 6-2 6-3

Dušan Lajović b. Filip Misolic (Q) 6-4 3-6 6-2

Marco Trungelliti (Q) b. Guido Andreozzi (Q) 4-6 6-3 6-2