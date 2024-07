ATP Newport, Opelka vince al primo turno dopo quasi due anni di assenza dal Tour

Nella notte italiana tra lunedì 15 a martedì 16 luglio si sono completati i primi quattro match di main draw dell’ATP 250 di Newport 2024, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’International Tennis Hall of Fame. Nella località statunitense (situata nello Stato di Rhode Island) è già cominciato dunque il tabellone principale di singolare, in attesa della conclusione odierna del primo turno.

Da segnalare nel day-1 una tripla vittoria americana sul campo centrale, oltre all’interruzione per oscurità della sfida tra il francese Benoit Paire ed il padrone di casa Zachary Svajda sul punteggio di 6-3 3-6 ad inizio terzo set. Degno di nota in particolare il rientro ufficiale nel circuito ATP di Reilly Opelka dopo quasi due anni di assenza a causa di due infortuni molto gravi.

Opelka si è imposto sul francese Constant Lestienne per 6-1 2-6 7-6 (7-2 nel tie-break finale) e se la vedrà agli ottavi di finale con il transalpino n.1 del seeding Adrian Mannarino, esentato dal primo turno. Avanzano anche Aleksandar Kovacevic (7-6 6-4 su Harold Mayot), Maxime Cressy (7-4 al tie-break del terzo su Radu Albot) e l’australiano Aleksandar Vukic, che ha travolto 6-1 6-2 il portacolori di Hong Kong Coleman Wong.

ATP NEWPORT, RISULTATI 15 LUGLIO

A. Kovacevic b. H. Mayot 7-6 6-4

M. Cressy b. R. Albot 6-4 4-6 7-6

R. Opelka b. C. Lestienne 6-1 2-6 7-6

A. Vukic b. C. Wong 6-1 6-2