ATP Kitzbuhel, un solo precedente tra Berrettini e Gaston. L’azzurro vede un importante traguardo

Matteo Berrettini ha ottenuto la sua seconda finale consecutiva nel giro di due settimane. Un momento di forma strepitoso per il romano, che fino ad ora non ha perso nemmeno un set nelle partite giocate tra Gstaad e Kitzbuhel e riavvicinandosi a posizioni di classifica più consone per il suo talento. Ora, di fronte a lui, ci sarà Hugo Gaston a tentare di fermarlo.

Il francese ha avuto nettamente vita facile contro l’argentino Facundo Diaz Acosta, una delle sorprese del torneo austriaco, che ha dovuto alzare bandiera bianca durante il secondo set a causa di un problema alla coscia, apparendo assai dolorante al termine della prima frazione. Dopo aver subito il break anche nel secondo set, ha deciso di terminare le proprie sofferenze, lasciando campo libero al transalpino.

Tra Matteo e Gaston c’è un solo confronto in carriera, risalente al Challenger di Phoenix dello scorso marzo. Dopo che il transalpino si impose per 6-3 nella prima frazione, Matteo seppe ribaltare l’inerzia della partita portandosi a casa la sfida rispondendo con un 63 61.

Allora erano solo i sedicesimi di finale di un Challenger, seppur importante come quello sotto il sole dell’Arizona. Ora però ci si gioca un torneo, e in caso di successo Berrettini raggiungerebbe la doppia cifra di vittorie, staccando Fabio Fognini e raggiungendo Adriano Panatta al secondo posto in questa speciale classifica, dietro al solo Jannik Sinner.