ATP Gstaad 2024, Matteo Berrettini cerca la prima vittoria in carriera contro Tsitsipas: i precedenti

Nelle semifinali dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, si giocherà il quarto incrocio sul circuito maggiore tra l’ellenico Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini: nel penultimo atto sulla terra battuta outdoor elvetica dello Swiss Open 2024 di tennis l’azzurro cerca la prima affermazione contro il greco.

Nei tre precedenti, infatti, ha vinto sempre Tsitsipas: nel 2019 l’ha spuntata in quattro set nel primo turno degli Australian Open, nel 2021 ha vinto in due set negli ottavi di Roma, unica sfida giocata sulla terra battuta, e nel 2023 ha avuto la meglio nella semifinale della United Cup.

Un’altra sfida non si giocò tra i due nel 2021, quando negli ottavi di finale degli Australian Open Matteo Berrettini si ritirò dal torneo prima di scendere in campo contro il greco. Nel 2017, infine, il match valido per il secondo turno delle qualificazioni degli US Open sorrise ancora all’ellenico, che si impose in tre tiebreak.

Matteo Berrettini, dunque, cercherà di invertire la tendenza contro un avversario che finora l’ha sempre sconfitto: la semifinale di Gstaad sarà la seconda in programma a partire dalle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.30.