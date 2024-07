ATP Bastad, sarà Nuno Borges l’avversario di Nadal: Tirante ko in due set

Sarà Nuno Borges a contendere a Rafa Nadal il titolo di Bastad. Il portoghese, all’età di 27 anni, conquista la prima finale della propria carriera dopo aver sconfitto l’argentino Thiago Agustin Tirante con il punteggio di 6-3 6-4 in settanta minuti; il sudamericano, sorpresa del torneo nordeuropeo, ha provato a coronare il suo sogno ma è sbattuto contro il portoghese, che può esultare dopo una partita quadrata.

Si vede che è il portoghese ad avere le redini della partita fra le mani. Borges gestisce al meglio i suoi primi tre turni di servizio, vinti comodamente a zero, mentre Tirante ha qualche problema con la seconda. Nel quarto gioco salva due palle break, ma non basta nel sesto, con il lusitano che passa a condurre 4-2. Borges è poi bravo a chiudere il primo spiraglio e, dopo aver concesso solo tre punti in battuta, si aggiudica il primo set.

E il copione è alquanto simile anche nel secondo set, con i primi quattro giochi che scorrono via senza troppi problemi. La prima occasione di passare avanti è di Borges nel quinto gioco, ma Tirante rimane sul pezzo. Poi tra il settimo e il nono gioco le cose cambiano. Il numero 51 al mondo sembra chiudere la pratica strappando il servizio nel settimo game, ma subito dopo c’è la reazione dell’argentino, che riesce a riportarsi in linea di galleggiamento. Ma è solo un’illusione: game storto, break a zero subito e stavolta Borges sfrutta l’occasione.

Borges concede soltanto 10 punti al servizio (ma con tre palle break totali), mentre Tirante paga il brutto 6/22 con la seconda di servizio. 16 vincenti e 6 errori non forzati per il lusitano, 13-14 invece per l’argentino.