ATP Bastad 2024, Andrea Pellegrino cede all’esordio contro il portoghese Borges

Dopo essere stato ripescato come lucky loser, Andrea Pellegrino non riesce a sfruttare l’occasione ed esce di scena nel primo turno del torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista pugliese è stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges, numero 51 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 7-6 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Pellegrino ha sofferto con la seconda di servizio, ottenendo appena il 35% dei punti con quel colpo. Il pugliese ha commesso undici errori non forzati e messo a segno 8 vincenti, mentre per Borges sono 16 i vincenti e 23 gli errori.

In avvio di partita c’è grande equilibrio e si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel sesto gioco, però, arriva il break da parte di Borges, che allunga sul 4-2. Il portoghese strappa ancora il servizio all’azzurro nell’ottavo game e si prende il primo set per 6-2.

Pellegrino parte benissimo nel secondo set e si porta sul 4-0 con addirittura doppio break di vantaggio. Sembra un set ormai avviato nella mani dell’azzurro ed invece arriva la rimonta del portoghese. Borges strappa il servizio all’italiano prima nel sesto game, annulla due set point e poi pareggia i conti nel decimo gioco. Si va al tie-break, che viene vinto dal lusitano per 7-3.