ATP Atlanta, colpaccio di Mattia Bellucci: Mannarino ko in tre set e quarti di finale raggiunti

Mattia Bellucci è per la prima volta ai quarti di finale di un torneo ATP. L’azzurro, numero 146 del mondo, ha la meglio sulla seconda testa di serie del torneo di Atlanta Adrian Mannarino con un bel 7-6 4-6 6-3, al termine di una partita solida e che ci potrebbe consegnare un altro giocatore da attenzionare per il futuro.

Il primo set è di più rapido non si può. Scambi brevi, turni di servizio che vanno come un refolo di vento e palle break che praticamente non esistono. Una frazione che viene guastata dallo scroscio di pioggia che si abbatte sulla Georgia e che interrompe la partita. In un momento delicato, quando l’azzurro è 30 pari al servizio, ma se la cava. Un tiebreak che poi va in controtendenza: quattro minibreak in sei punti, ma il quinto e quello giusto è quello di Matteo, grazie a un passante in corridoio di Mannarino.

E la partita si trasforma: Bellucci ha tre palle break in fila nel secondo gioco ma Mannarino se la cava, e poi è l’azzurro a doversi salvare da cinque palle break, ma alla sesta deve capitolare. L’azzurro però ci prova ancora e nell’ottavo gioco ha due palle per il 4 pari, il transalpino reagisce con la prima e la palla corta. Mattia deve salvare tre set point, con Mannarino che rischia di andare in confusione nel momento di chiudere, ma un pallonetto di Bellucci fuori gli consegna il set.

Terzo set che vola via tranquillo nei primi quattro giochi, ma poi Matteo si ritrova a dover remare per salvarsi in un faticosissimo quinto gioco, venendo salvato da una risposta in rete. E all’improvviso, nell’ottavo gioco, arriva il meltdown di Mannarino, che stacca la spina: palla corta e break del 5-3 Bellucci, che concretizza nei confronti di un francese nervosissimo.ù

Ben 17 gli ace di Bellucci, che ha ben figurato al servizio soprattutto con la prima, con un ottimo 62/80 complessivo.