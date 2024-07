ATP Atlanta 2024, Goffin regola Shapovalov, buon debutto per Davidovich Fokina e Nishioka

Prima giornata di tabellone principale dell’ATP 250 di Atlanta, torneo che apre la stagione estiva sul cemento americano. Una prima giornata che ha visto appena tre partite di primo turno, con il piatto forte che risiedeva nella serata italiana con il match tra due ex top 10, Denis Shapovalov e David Goffin.

Ad avere la meglio è stato Goffin con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 in poco più di due ore. Il belga ha controllato bene il primo set, servendo bene e piazzando il break nel momento giusto nel nono game, con qualche errore di fretta da parte del canadese. Il numero 98 del mondo sembrava sulla buona via anche nel secondo set, è andato avanti 3-2 e servizio, ma poi ha perso due volte consecutivamente il servizio e ha perso il secondo set per 6-3. Poi nel terzo un match che è andato via a senso unico, anche se Goffin è stato estremamente bravo a brekkare due volte, a risalire da 0-40 sul 2-0 e da 30-40 sul 4-0, per evitare che Shapovalov rientrasse in partita. Goffin affronterà uno tra O’Connell e Purcell: sarà australiano il suo avversario.

Nel secondo match di giornata è stato convincente il successo da parte di Yoshihito Nishioka per 7-6(4) 6-3 su Zachary Svajda. Il giapponese ha gestito bene i punti importanti del primo set, non facendosi innervosire dopo il break immediatamente recuperato sul 2-1. Nel secondo set poi il break è arrivato nel sesto game e di fatto è stato decisivo e l’americano non ha più avuto chance di rientrare. Al prossimo turno troverà uno tra Nakashima e McDonald.

Giornata che si è aperta con la vittoria della testa di serie numero 5 e wild card Alejandro Davidovich Fokina (che la prossima settimana sarà impegnato sulla terra del Roland Garros per le Olimpiadi) sul francese Arthur Cazaux con il punteggio di 6-2 7-6(4). Da recriminare per il transalpino ci sono le cinque palle break dissipate nel secondo set che potevano cambiare l’esito del match. Davidovich troverà uno tra Opelka e Kovacevic.