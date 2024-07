ATP Amburgo, sfuma il derby azzurro di primo turno. Sonego dà forfait, nuovo avversario per Darderi

Evapora in extremis il derby italiano tra Lorenzo Sonego e Luciano Darderi valevole per il primo turno di main draw all’ATP 500 di Amburgo 2024. A meno di mezz’ora dall’inizio del match, previsto alle ore 11.00 sulla terra battuta tedesca, è arrivata infatti la notizia del forfait a sorpresa del torinese, che lascia dunque il suo posto in tabellone ad un lucky loser proveniente dalle qualificazioni.

Sonego sarebbe stato costretto ad alzare bandiera bianca per un malessere (non sono emersi ulteriori dettagli al momento), perdendo dunque la possibilità di sfidare il connazionale Darderi per un posto al secondo turno di uno dei tornei ATP 500 più prestigiosi in calendario. L’italo-argentino avrà quindi un nuovo avversario, ripescato dopo aver perso nel turno decisivo del tabellone cadetto.

Sarà il 23enne dominicano Nick Hardt (n.191 del ranking mondiale) a sostituire Lorenzo Sonego nel main draw di Amburgo, partendo ampiamente sfavorito nella partita odierna contro un grande specialista del rosso come Darderi, numero 35 della classifica ATP.