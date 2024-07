ATP Amburgo 2024, Luciano Darderi conquista i quarti di finale. Sconfitto il kazako Shevchenko

Giornata positiva per il tennis italiano. Dopo la vittoria di Fabio Fognini a Gstaas con annessa qualificazione ai quarti di finale, è arrivata anche quella di Luciano Darderi nell’ATP 500 di Amburgo. Il numero trentacinque del mondo ha conquistato anche lui i quarti sulla terra rossa tedesca, battendo in tre set il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 dopo poco meno di due ore di gioco.

Darderi ha chiuso la partita con quattro ace ed il 68% di punti quando ha servito la prima. L’azzurro ha termina con ventuno vincenti, due in meno dell’avversario, che invece ha commesso più errori non forzati dell’italiano (quindici contro tredici).

Shevchenko ottiene subito il break in apertura di match. L’azzurro riesce comunque a trovare il controbreak nel quarto game, strappando a zero il servizio all’avversario. Darderi toglie ancora la battuta al kazako nel sesto game, ma in quello successivo subisce l’immediato controbreak di Shevchenko. Il numero 35 del mondo torna nuovamente avanti di un break nell’ottavo game e chiude la prima frazione sul 6-3.

Anche il secondo set parte male per Darderi, che si trova sotto per 3-0 con Shevchenko che ottiene il break nel secondo game. Il kazako domina e si mantiene in vantaggio, annullando anche una palla break nel settimo game. Shevchenko toglie ancora il servizio all’italiano nell’ottavo game e a va a chiudere il secondo set in suo favore per 6-2.

Darderi difende subito una palla break in apertura di terzo set. L’azzurro ne ha poi due in suo favore nel quinto game, ma non riesce a sfruttarle. Shevchenko non ne sfrutta due nel sesto game ed in quello successivo perde a zero il servizio. Darderi ha in mano la partita e ottiene un altro break nel nono game, chiudendo sul 6-3 e qualificandosi per i quarti di finale.

L’azzurro, settima testa di serie, affronterà nei quarti di finale il vincente del match tra l’argentino Sebastian Baez, numero tre del seeding, ed il serbo Dusan Lajovic. Ricordiamo che Darderi è uno dei quattro azzurri che giocherà il torneo olimpico in singolare alle Olimpiadi di Parigi 2024.