Atletica, tre italiane a Hengelo. Spiccano Bol e Hassan in casa, Omanyala per una gran volata

Tre italiane cercheranno di essere protagoniste al sempre prestigioso Meeting di Hengelo, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Appuntamento in terra olandese per domenica 7 luglio con una delle kermesse più prestigiose del panorama internazionale e che anche in questa edizione proporrà diversi spunti interessanti, nonostante la concomitanza con la tappa di Diamond League a Parigi.

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo saranno impegnate nel salto con l’asta dopo aver chiuso il campionato italiano rispettivamente al primo e al quarto posto, le due azzurre incroceranno la greca Katerina Stefanidi. Sui 100 ostaocli, invece, spazio per Veronica Besana contro due big di lusso come la portoricana Jasmine Camacho-Quinn e la statunitense Nia Ali.

Tra le big straniere spiccano le padrone di casa Femke Bol (400 metri) e Sifan Hassan (1500 metri), la britannica Keely Hodgkinson (800 metri), il keniano Ferdinand Omanyala e il canadese Andre De Grasse sui 100 metri.