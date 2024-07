Atletica, tante speranze azzurre in pedana e in pista a Banska Bystrica per gli Europei Under 18!

Prendono il via domami, giovedì a Banska Bystrica, in Slovacchia, gli europei Under 18 di atletica con quattro giornate di intense competizioni fino a domenica. C’è un entusiasmo palpabile nell’aria in casa Italia, alimentato dai risultati straordinari ottenuti nella prima parte della stagione. Dopo aver tifato per i grandi campioni di fronte alla tv o sugli spalti dello Stadio Olimpico, ora tocca ai giovani talenti brillare in questo evento dedicato agli allievi. La squadra italiana, la più numerosa nella breve storia della manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, conta 68 atleti: 35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008. Per molti, sarà la prima volta a indossare la maglia azzurra, con l’opportunità di mettersi in luce in un contesto internazionale e di accumulare preziosa esperienza. Sotto la guida del vicedirettore tecnico Antonio Andreozzi, il team italiano è composto da diverse punte di diamante pronte a competere per piazzamenti di rilievo.

Tra i protagonisti spicca il lunghista Daniele Inzoli, che quest’anno ha impressionato con un incredibile salto di 7,90 metri, stabilendo il record mondiale per un quindicenne. In pista ci sarà anche Elisa Valensin, leader stagionale europea nei 200 metri, forte del suo record italiano under 20 di 23.15 e primatista nei 400 metri con 52.50. I marciatori Serena Di Fabio e Alessio Coppola guidano le graduatorie continentali, rispettivamente con i tempi di 22:16.77 nei 5000 metri e 20:54.01, così come lo specialista dei 400 ostacoli Tommaso Ardizzone, che ha segnato un notevole 51.71.

Diego Nappi è tra i favoriti nei 200 metri, con il suo tempo di 20.79 che ha superato il precedente record di categoria di Filippo Tortu. Tuttavia, il britannico Jake Odey-Jordan, con 20.55, si presenta come il principale avversario. Tra gli altri azzurri che figurano tra i primi otto iscritti ci sono Kyan Escalona, che ha sfiorato il record di categoria nei 110 ostacoli con 13.45, e il giavellottista Pietro Villa, autore di un lancio di 74,89 metri.

Nella categoria sprint, tutte le attenzioni sono rivolte a Diego Nappi nei 200 metri. Dopo una prestazione straordinaria ai recenti Tricolori di Molfetta, Nappi si presenta con un miglioramento di 38 centesimi, che gli ha permesso di abbattere il muro dei 21 secondi. Anche Fabrizio Caporusso è in crescita con il suo 21.39. Nei 100 metri, il campione italiano indoor Francis Pala, con 10.66, e Valerio Mazzilli, con 10.72, rappresentano altre speranze di medaglia azzurre. Nei 400 metri, Riccardo Fumagalli ha raggiunto un personale di 47.68, mentre Daniele Salemi ha migliorato il suo tempo a 48.04.

Elisa Valensin, che guida la lista dei 200 metri con il suo record di 23.15, è affiancata dalla giovanissima Margherita Castellani, quindicenne, che ha già mostrato un grande potenziale con un tempo di 23.65. Nei 400 metri, Laura Frattaroli e Giulia Macchi hanno entrambi segnato tempi sotto i 55 secondi, con Frattaroli a 54.23 e Macchi a 54.53. Nei 100 metri femminili, Viola Canovi, con 11.62, rappresenta una delle promesse più interessanti.

Nel mezzofondo, Vittore Borromini, già medaglia di bronzo agli Eyof del 2022, gareggerà nei 3000 metri con un personale di 8:10.78, affiancato da Marco Coppola. Nei 2000 siepi, Riccardo Ambrosio e Luca Coppola sono pronti a dare il meglio. Alessandro Casoni, che ha avvicinato la MPI negli 800 metri con 1:49.46, gareggerà insieme ad Alessandro Moser. Nei 1500 metri, Riccardo Serafini e Luca Cavazzuti rappresentano le speranze italiane. Tra le donne, Licia Ferrari nei 3000 metri e Viviana Salonia nei 1500 si presentano con ottimi tempi e grandi ambizioni.

Daniele Inzoli guida il gruppo dei saltatori con il suo straordinario 7,90 metri nel lungo. Nel triplo, Francesco Crotti ha dimostrato di essere in forma con un personale di 15,17 metri. Nell’alto, Massimo Magagna e Alberto Basso sono pronti a competere, mentre nell’asta Leonardo Scalon e Federico Sironi si presentano con buoni risultati stagionali. Tra le donne, Elisa Valenti nel triplo e Alessandra Gelpi nel lungo sono le atlete da tenere d’occhio.

Nei lanci, Pietro Villa, con il suo giavellotto da 74,89 metri, guida la squadra azzurra. Alex Perrella e Mattia Bartolini sono altre due promesse nei lanci. Nel disco, Francesco D’Angelo è il leader italiano dell’anno, mentre nel martello Tommaso Mondello rappresenta una solida realtà. Tra le donne, Anita Nalesso nel peso e Aurora Giardinieri nel martello sono pronte a dare battaglia.

Serena Di Fabio e Alessio Coppola sono i leader italiani nella marcia, con tempi che li pongono ai vertici delle classifiche europee. Nelle prove multiple, Rita Manfredini e Isabella Pastore nell’eptathlon, insieme a Matteo Sorci nel decathlon, rappresentano le nuove leve pronte a farsi valere.