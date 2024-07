Atletica, Leonardo Fabbri senza paura: “Crouser dice che sono meglio gli americani? Mi gasa…”

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per Leonardo Fabbri, atteso in pedana venerdì per il turno di qualificazione e sabato per la finale olimpica di getto del peso ai Giochi di Parigi 2024. “È stata una bellissima stagione ma sono sempre stato conscio del fatto che tutte le gare sarebbero state in funzione di Parigi, per arrivare in condizione tecnica e fisica ideale. Abbiamo lavorato cercando di trovare la punta alle Olimpiadi“, dichiara il toscano nel corso della conferenza stampa odierna andata in scena a Casa Italia.

Sul suo avversario più temibile, il fenomeno americano Ryan Crouser: “Sentirgli dire che sto cambiando la storia del peso mi vengono i brividi. Per me è allo stesso livello di Michael Jordan, una leggenda dello sport. In carriera ha perso da Kovacs, mai da un europeo nei grandi eventi. So di aver affrontato un Crouser non al 100% a Londra quindi rimango con i piedi per terra. Mi aspetto molto meglio da me e da tutti gli altri. Ma quella vittoria mi ha dato tanta fiducia e un briciolo ne ha tolta a lui. Spero di avergli messo un po’ di paura. Quando punzecchia dicendo che gli americani sono i più forti, mi gasa e mi stimola“.

Il nuovo primatista italiano della specialità deve mettersi alle spalle la grande delusione di tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo: “Fuori dalla finale per 10 centimetri, ho trovato le forze per ripartire pensando a Parigi. Come la immagino? Non mi piace fantasticare su una gara, ma arrivare lì, essere pronto, vivere nel presente, per regalare qualcosa a chi mi vuole bene“.

Sulla qualificazione di venerdì: “A Roma l’ho un po’ sottovalutata ma non è scontata, bisogna lanciare con un buon ritmo: dovrò gestirla bene, massimo risultato con minimo sforzo, però con un bel gesto“. Sensazioni positive a proposito del compagno di squadra Zane Weir: “L’ho visto molto meglio ultimamente dopo l’infortunio, le misure recenti non lo rispecchiano. Spero di essere con lui in finale, sono fiducioso“.