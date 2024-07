Atletica, prove generali di Olimpiadi per Tamberi e Fabbri in Ungheria

Domani, martedì 9 luglio, andrà in scena la decima tappa stagionale del World Athletics Continental Tour 2024 di livello Gold. Il Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix, in programma al Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár (in Ungheria), ha una buona tradizione, che al momento dura dal 2011.

Saranno protagoniste anche due stelle del movimento italiano, che scelgono questo appuntamento per affinare la loro forma in vista di Parigi 2024, il vero obiettivo di una buona fetta dei partecipanti.

Osservato speciale il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi, pronto ad affrontare uno degli ultimi test agonistici in preparazione delle Olimpiadi di Parigi. “Gimbo” sarà di scena nel meeting magiaro per avere riscontri sulla sua condizione in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

Fari puntati anche su Leonardo Fabbri, che dovrebbe prendere parte alla gara ungherese del Continental Tour Gold con l’obiettivo di confermarsi su misure eccezionali e vicine ai 23 metri. Il toscano, campione europeo e primatista nazionale di getto del peso, potrebbe anche provare a superare finalmente la barriera dei 23 metri per lanciare un segnale di forza ai fenomeni americani in ottica olimpica.