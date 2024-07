Atletica oggi in tv, orari Meeting Szekesfehervar 2024: programma, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 9 luglio va in scena il Meeting di Szekesfehervar, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Appuntamento in Ungheria alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024, con tre italiani di rango che cercheranno gloria e indicazioni importanti verso i Giochi.

Gianmarco Tamberi tornerà in gara dopo aver trionfato agli Europei con la miglior prestazione mondiale stagionale (2.30 metri): il Campione Olimpico di salto in alto desidera testare la propria condizione fisica su una pedana dove nel 2017 rinacque dopo l’infortunio, tra i suoi avversari spicca l’ucraino Oleh Dorushchuk.

Leonardo Fabbri è davvero instancabile e si rimetterà in gioco dopo aver stampato un superbo 22.90 sabato sera a Pergine Valsugana. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo, capace di siglare il record italiano di 22.95 metri a metà maggio, proverà nuovamente a sfondare il muro dei 23 metri e a confermarsi ad altissime quote. In stagione ha vinto nove gare su nove andando oltre la fettuccia dei 22, incrocerà il neozelandese Tom Walsh, il giamaicano Rajindra Campbell, lo statunitense Jordan Geist.

Mattia Furlani farà il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei (nel frattempo ha sostenuto la maturità) e sfiderà nuovamente il greco Miltiadis Tentoglou, il campione di tutto nel salto in lungo. Per il primatista mondiale under 20 con il balzo da 8.38 metri confezionato a Roma ci sarà un nuovo incrocio di rango, a caccia di una prestazione convincente e solida verso i Giochi. Tra i paertenti il giamaicano Tajay Gayle e il cubano Lester Lescay.

Saranno impegnati anche Manuel Lando nel salto in alto ed Eleonora Curtabbi nei 3000 siepi, riflettori puntati anche sui 100 metri con il giamaicano Kishane Thompson, leader mondiale dell’anno dopo il recente 9.77, opposto al vicecampione iridato Letsile Tebogo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Szekesfehervar. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 17.30; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.30; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING SZEKESFEHERVAR OGGI

Martedì 9 luglio

14.00 Lancio del martello (maschile)

15.30 Salto in lungo (femminile)

17.00 Getto del peso (maschile)

17.10 Salto in alto (maschile)

17.30 Salto in lungo (maschile)

17.35 400 ostacoli (femminile)

17.50 100 metri (femminile)

18.00 100 metri (maschile)

18.10 Lancio del disco (maschile)

18.10 3000siepi (femminile)

18.25 3000 metri (maschile)

18.40 400 metri (maschile)

18.50 100 ostacoli

19.00 110 ostacoli

19.10 200 metri (maschile)

19.20 200 metri (femminile)

PROGRAMMA MEETING SZEKESFEHERVAR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 17.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.30, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 17.00.

ITALIANI IN GARA OGGI MEETING SZEKESFEHERVAR

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Eleonora Curtabbi (3000 siepi)

Manuel Lando (salto in alto)