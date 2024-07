Atletica oggi in tv, Europei U18 2024: orari 20 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 20 luglio, si svolgerà la terza giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2024, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovenia). Day-3 che prevede l’assegnazione di altri 12 titoli nella rassegna continentale giovanile, con l’Italia nuovamente candidata ad un ruolo da protagonista grazie ad alcune interessanti carte da medaglia.

Dopo le vittorie di Kyan Escalona sui 110 hs e Serena Di Fabio nella 5 km di marcia, i due allievi tricolori più accreditati per salire sul gradino più alto del podio sembrano i duecentisti Elisa Valensin e Diego Nappi, entrambi pronti ad affrontare un doppio turno ravvicinato tra semifinale e finale. Possono provarci per una medaglia anche Riccardo Fumagalli nei 400 e la quindicenne Margherita Castellani sul mezzo giro di pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei U18 di atletica 2024. Non è prevista la diretta tv in Italia, mentre la diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U18 ATLETICA OGGI

Sabato 20 luglio

9.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

9.05 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

9.35 Decathlon, 100 metri

10.01 Getto del peso (maschile), finale

10.15 3000 metri (femminile)

10.35 1500 metri (maschile), finale

10.40 Decathlon, salto in lungo

10.50 Staffetta mista (femminile), batterie

11.37 Staffetta mista (maschile), batterie

11.45 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

12.15 Decathlon, getto del peso

12.20 400 ostacoli (maschile), semifinali

12.30 Salto triplo (maschile), qualificazioni

12.45 400 ostacoli (femminile), semifinali

15.50 Decathlon, salto in alto

17.05 Lancio del martello (maschile), finale

17.28 2000 siepi (femminile), finale

17.40 Salto con l’asta (maschile), finale

17.44 800 metri (femminile), semifinali

17.56 800 metri (maschile), semifinali

18.27 200 metri (femminile), semifinali

18.42 200 metri (maschile), semifinali

18.50 Salto in alto (femminile), finale

18.55 Tiro del giavellotto (maschile), finale

19.10 400 metri (maschile), finale

19.27 400 metri (femminile), finale

19.45 Decathlon, 400 metri

20.20 200 metri (femminile), finale

20.30 200 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U18 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo sessione pomeridiana).

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U18 ATLETICA

Lancio del disco (femminile): Emma Veronese.

Salto in lungo (femminile): Alessandra Gelpi.

Decathlon: Matteo Sorci.

3000 metri (femminile): Licia Ferrari.

1500 metri (maschile): Luca Cavazzuti, Riccardo Serafini.

Staffetta mista (femminile): formazione da definire.

Staffetta mista (maschile): formazione da definire.

Tiro del giavellotto (femminile): Elisa Cortesi.

400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone, Diego Mancini.

Salto triplo (maschile): Francesco Crotti, Fabio Furlan.

400 ostacoli (femminile): Sofia Copiello, Benedetta Falleti.

Salto con l’asta (maschile): Leonardo Scalon.

800 metri (femminile): Elena Irbetti, Giorgia Martini.

800 metri (maschile): Alessandro Casoni, Alessandro Moser.

200 metri (femminile): Margherita Castellani, Elisa Valensin.

200 metri (maschile): Fabrizio Caporusso, Diego Nappi.

Tiro del giavellotto (maschile): Alex Perrella, Pietro Villa.

400 metri (maschile): Riccardo Fumagalli.

400 metri (femminile): Laura Frattaroli, Giulia Macchi.