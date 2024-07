Atletica oggi in tv, Europei U18 2024: orari 18 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto a Banska Bystrica per la giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 18 2024 di atletica, in programma nella località slovacca fino a domenica 21 luglio. Quest’oggi saranno subito impegnati ben 33 allievi italiani (sui 69 complessivi convocati per la rassegna continentale giovanile), tra cui la stella emergente Daniele Inzoli.

Il 15enne milanese, dopo il fantastico 7.90 metri dello scorso maggio a Savona, è il favorito principale per la medaglia d’oro nel salto in lungo e stamattina dovrà superare quota 7.33 per garantirsi la certezza della qualificazione in finale. Attesa anche per il debutto di Kyan Escalona nelle batterie dei 110 ostacoli, oltre a tanti altri azzurrini che cominciano il loro percorso nell’Europeo di categoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei U18 di atletica 2024. Non è prevista la diretta tv in Italia, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurovision Sport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U18 ATLETICA OGGI

Giovedì 18 luglio

9.00 Eptathlon, 100 ostacoli

9.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

9.40 Getto del peso (femminile), qualificazioni

10.00 Eptathlon, salto in alto

10.55 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

11.25 2000 siepi (femminile), batterie

11.30 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.05 400 metri (maschile), batterie

12.40 400 metri (femminile), batterie

15.30 100 metri (maschile), batterie

15.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

15.40 Salto in alto (femminile), qualificazioni

16.10 100 metri (femminile), batterie

17.05 110 ostacoli (maschile), batterie

17.15 Eptathlon, getto del peso

17.55 100 ostacoli (femminile), batterie

18.15 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

18.35 1500 metri (femminile), batterie

18.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

18.55 1500 metri (maschile), batterie

19.30 Eptathlon, 200 metri

20.03 100 metri (maschile), semifinali

20.25 100 metri (femminile), semifinali

PROGRAMMA EUROPEI U18 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo sessione pomeridiana).

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U18 ATLETICA

Eptathlon: Rita Manfredini, Isabella Pastore.

Salto in lungo (maschile): Daniele Inzoli, Maximilian Springeth.

Getto del peso (femminile): Anita Nalesso, Elettra Bernardis.

Lancio del martello (femminile): Celeste Zanna, Aurora Giardinieri.

2000 siepi (femminile): Giorgia Franzolini, Asia Bernardini.

Salto con l’asta (maschile): Leonardo Scalon, Federico Sironi.

400 metri (maschile): Riccardo Fumagalli, Daniele Salemi.

400 metri (femminile): Laura Frattaroli, Giulia Macchi.

100 metri (maschile): Francis Pala, Valerio Mazzilli.

Lancio del disco (maschile): Francesco D’Angelo, Mattia Bartolini.

Salto in alto (femminile): Sophie Barbagallo.

100 metri (femminile): Viola Canovi.

110 ostacoli (maschile): Kyan Escalona, Alberico Ghedina.

100 ostacoli (femminile): Vittoria Masiero, Veronica Cioccoloni.

Tiro del giavellotto (maschile): Alex Perrella, Pietro Villa.

1500 metri (femminile): Viviana Salonia, Viola Morrone.

Salto triplo (femminile): Elisa Valenti.

1500 metri (maschile): Luca Cavazzuti, Riccardo Serafini.