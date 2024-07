Atletica, Lorenzo Simonelli lancia la sfida: “L’obiettivo è superare il maestro Holloway”

Lorenzo Simonelli si avvicina alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’ostacolista italiano ha brillato straordinariamente ai recenti Europei di Roma, lanciandosi definitivamente nella grande atletica internazionale e mondiale e diventando saldamente il primatista italiano.

In avvicinamento a questa campagna olimpica, il romano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel media day ai microfoni della FIDAL, dichiarando di voler dare l’assalto a Grant Holloway: “C’è stata già a Tokyo con Marcell contro Kerley, speriamo ci sia quest’anno con Fabbri e con me: sì, possiamo puntare a sfidarli. Sono stati mesi di cambiamenti che neanche io mi aspettavo. Risultati che non credevo. Fino all’anno scorso aspiravo soltanto a qualificarmi e invece arrivo a questa Olimpiade come possibile protagonista“.

Un’atmosfera tutta da vivere nel villaggio olimpico: “Voglio godermi questo viaggio. Quale modo migliore se non divertirmi in gara? Ho molta molta fame, sto sognando la gara ogni notte da due settimane, vorrei uscire con la pancia piena e con il collo pesante. Che ‘figo’ il villaggio, non mi sembra di essere a una gara, è tipo un ‘campo scuola’. L’obiettivo è superare il maestro. Se mi ci avvicino, sono comunque molto contento. Lui vorrà prendersi l’oro che gli è sfuggito sull’ultima barriera a Tokyo”.