L’Italia inseguirà una medaglia con la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo la memorabile apoteosi dorata di Tokyo 2020. Il quartetto tricolore ha tutte le carte in regola per ambire al podio a cinque cerchi sulla pista francese, dove si presenterà avendo conquistato l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali negli ultimi dieci mesi. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo ha indetto un raduno, che si svolgerà allo Stadio Paolo Rosi di Roma dal 22 al 26 luglio.

Ci saranno al lavoro tutti gli azzurri convocati per i Giochi, decidere il quartetto da schierare non sarà semplice vista l’ampia rosa a disposizione: Marcell Jacobs è irrinunciabile in seconda frazione, Filippo Tortu è l’icona del rettilineo conclusivo ma il 9.96 corso da Chituru Ali merita spazio, la curva di Lorenzo Patta si sta rivelando una garanzia, ma Fausto Desalu sembra riemerso e Matteo Melluzzo e Roberto Rigali si sono resi protagonisti di un ottimo rendimento. In gruppo anche Lorenzo Simonelli, Campione d’Europa dei 110 ostacoli e reduce dal brillante 13.08 di Montecarlo.

A Roma si alleneranno anche le staffettiste della 4×100 femminile, guidate dalla primatista nazionale Zaynab Dosso. In rosa anche Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese, Irene Siragusa.

CONVOCATI STAFFETTE 4X100 PRE-OLIMPIADI

4X100 MASCHILE: Chituru Ali, Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Roberto Rigali, Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu.

4X100 FEMMINILE: Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese, Irene Siragusa.