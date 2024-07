Atletica, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi: Tamberi e Jacobs guidano 76 azzurri, tante chance di medaglia

Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024: la squadra azzurra sarà composta da 76 atleti (39 uomini e 37 donne), pronta a essere protagonista ai Giochi dopo aver conquistato cinque medaglie d’oro a Tokyo 2020 e avere illuminato la scena ai recenti Europei di Roma. Saranno presenti tutti i portacolori che hanno trionfato tre anni fa in terra giapponese.

Gianmarco Tamberi sarà il portabandiera: il Campione Olimpico di salto in alto cercherà il bis mai riuscito nella storia di questa specialità, presentandosi all’evento dopo aver vinto i Mondiali e gli Europei. Marcell Jacobs ha compiuto un’impresa mirabolante imponendosi nella gara regina: Campione Olimpico dei 100 metri, titolo che mai avremmo pensato di vedere accanto al nome di un italiano e il Messia cercherà di piazzare una nuova zampata.

Antonella Palmisano si presenterà con grandi credenziali nella 20 km di marcia dopo l’apoteosi nipponica, mentre Massimo Stano ha recuperato da un infortunio e permane qualche punto interrogativo sulla sua condizione. I due pugliesi potrebbero gareggiare anche nella nuova staffetta mista di marcia, ma attenzione a Francesco Fortunato e Valentina Trapletti dopo aver vinto quella gara ai Mondiali di marcia a squadre: l’Italia potrà schierare solo una coppia.

Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta saranno nuovamente ai blocchi di partenza dopo il trionfo ottenuto nella 4×100 insieme a Jacobs. La staffetta sarà ancora in auge, magari con nuovi elementi come Chituru Ali (9.96 sui 100 metri in stagione), Matteo Melluzzo e Roberto Rigali. L’Italia avrà altre sfiziose carte da medaglia come Leonardo Fabbri (22.95 metri nel getto del peso a metà maggio), Lorenzo Simonelli (13.05 sui 100 ostacoli), Alessandro Sibilio (argento continentale sui 400 ostacoli), Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Andy Diaz (potrà indossare l’azzurro dal 1° agosto, è tra i pretendenti nel salto triplo).

Tra gli outsider vanno annoverati Sara Fantini (lancio del martello), Nadia Battocletti (5000 e 10000 metri), Yeman Crippa (maratona). Da seguire con attenzione il promettente Luca Sito, fresco di record italiano sui 400 metri. In rosa la matricola Fatoumata Kabo nella 4×400, l’Italia sarà presente con tutte le staffette (4×100 e 4×400 per entrambi i generi e la 4×400 mista)

CONVOCATI ITALIA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024

Ilaria Accame (4×400)

Vladimir Aceti (4×400)

Chituru Ali (100 metri, 4×100)

Pietro Arese (1500 metri)

Simone Barontini (800 metri)

Nadia Battocletti (5000 metri, 10000 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Lapo Bianciardi (4×400)

Anna Bongiorni (200 metri)

Alessandra Bonora (4×400)

Rebecca Borga (4×400)

Yassin Bouih (3000 siepi)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Ludovica Cavalli (1500 metri)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Eloisa Coiro (800 metri)

Yeman Crippa (maratona)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Arianna De Masi (4×100)

Federica Del Buono (1500 metri)

Dariya Derkach (salto triplo)

Fausto Desalu (200 metri, 4×100)

Andy Diaz (salto triplo)

Zaynab Dosso (100 metri, 4×100)

Giovanna Epis (maratona)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Eyob Faniel (maratona)

Sara Fantini (lancio del martello)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli, 4×400)

Francesco Fortunato (20 km di marcia)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Sveva Gerevini (eptathlon)

Eleonora Giorgi (20 km di marcia)

Gloria Hooper (4×100)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Marcell Jacobs (100 metri, 4×100)

Fatoumata Kabo (4×400)

Dalia Kaddari (200 metri, 4×100)

Brayan Lopez (4×400)

Alice Mangione (4×400)

Riccardo Meli (4×400)

Matteo Melluzzo (4×100)

Ossama Meslek (1500 metri)

Daniele Meucci (maratona)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Alice Muraro (400 ostacoli)

Riccardo Orsoni (20 km di marcia)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Antonella Palmisano (20 km di marcia)

Lorenzo Patta (4×100)

Alessia Pavese (4×100)

Diego Aldo Pettorossi (200 metri)

Roberto Rigali (4×100)

Federico Riva (1500 metri)

Anna Polinari (4×400)

Davide Re (4×400)

Rebecca Sartori (400 ostacoli)

Edoardo Scotti (4×400)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli, 4×400)

Lorenzo Simonelli (110 ostacoli, 4×100)

Irene Siragusa (4×100)

Luca Sito (400 metri, 4×400)

Stefano Sottile (salto in alto)

Massimo Stano (20 km di marcia)

Claudio Stecchi (salto con l’asta)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Filippo Tortu (200 metri, 4×100)

Valentina Trapletti (20 km di marcia)

Giancarla Trevisan (4×400)

Sintayehu Vissa (1500 metri)

Virginia Troiani (4×400)

Zane Weir (getto del peso)

Sofiia Yaremchuk (maratona)

Osama Zoghlami (3000 siepi)